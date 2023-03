Conheça a manicure de Arroio do Meio que gerencia o salão de Andressa Urach

O Alto Taquari

Karolaine Scheffler tem 22 anos e aprendeu a fazer unhas profissionais com a modelo Andressa Urach (34), que veio morar em Arroio do Meio em junho de 2022. Andressa necessitava de profissionais para atuarem em sua barbearia, inaugurada no Centro do município. E foi assim que contratou Karolaine, natural da cidade e disposta a aprender as lições da modelo.

Andressa trocou de cidade no início do ano e desde que separou do marido, sua aparição na mídia levantou a audiência do salão em Arroio do Meio, do qual ela continua proprietária. Karolaine, ou “Karolzinha” como gosta de ser chamada, é a gerente do negócio. Além de manicure, atende à demanda, organiza a agenda e faz chamadas telefônicas de negócios para Andressa.

A manicure arroio-meense está em constante contato com a modelo. “Ela liga com frequência para saber do andamento do caixa e da demanda no salão”. No ambiente, atuam hoje três profissionais: Jana, responsável pelos cortes e cabelos, Luana, responsável pela barbearia e Karolzinha, que atua na esmaltaria.

Ela diz que o movimento do local aumentou em 70% desde que Andressa está mais visível na mídia. “Nós trabalhamos por agendamento”. As mulheres costumam frequentar o salão e questionar sobre a vida de Andressa e Karolzinha informa a todas. “Eu acredito que a Andressa desperta interesse pela sua personalidade. Ela é original. Assim como se apresenta na televisão, é com nós aqui no salão”.

Desde que iniciou no salão, Karolzinha transformou sua vida: emagreceu 20 quilos em seis meses, tornou-se youtuber e aumentou o número de seguidores no Instagram de 500 para 3.421. Além de manicure, virou criadora de conteúdo digital. “Eu ganhei seguidores quando comecei a aparecer nos vídeos com a Andressa. Ela também me estimulou a emagrecer e a frequentar a academia”.

