Colher uvas: experiência profissional

Resenha do Solano

O autônomo Marciano Kunzler, 31 anos, morador de Arroio Grande, retornou de Nova Pádua na segunda-feira. Passou a temporada de colheita de uvas pela Serra Gaúcha.

Ele confirmou ter ouvido rumores de ‘trabalho análogo à escravidão’ durante diálogos com contratantes. Porém, disse que pessoalmente só teve experiências positivas durante a prestação de serviços. “Os donos dos parreirais nos disseram que existia pressão para Carteira Assinada. Por outro lado, é praticamente inviável assinar carteira para poucas semanas. “Também ouvimos relatos de rigidez excessiva de alguns coordenadores de equipes”, revelou.

Apesar do trabalho pesado e muitos calos nas mãos, Kunzler não tem nada a reclamar da experiência. Recebia a remuneração ao fim de cada dia trabalho. Além de poder residir numa casa de madeira ampla de dois pisos com demais colegas. Também destaca as refeições de qualidade, com disponibilização de sucos e vinhos no almoço e janta. “Fomos muito bem tratados. Sem dúvidas, foi a melhor experiência profissional de minha vida. Quero voltar na próxima colheita”, relatou.

Ainda sobre a treta do vinho, segundo bastidores o ‘terceirizador’ indiciado, atendia às Vinícolas (bolsonaristas) e principalmente para a Integradoras Multinacionais (petistas) que não aparecem na mídia. Por trás da ‘narrativa’ da mídia mundial, estaria à reforma trabalhista que o PT prometeu na campanha política. O terceirizador andava armado, era antipestista, e por muito tempo tinha às costas quentes. “Mas tem muito mais caroço nesse angu”, segundo uma fonte que vai ser preservada.

O lance da ‘proibição’ em participação de concursos, prejuízo ou benefícios a determinadas marcas e bandeiras, é jogo de interesses que acontece em tudo que é lugar. Olimpíadas. Copa do Mundo. Festivais de Cinema, Música e afins. O X da questão é a ‘força do querer’ participar da organização do jogo e não só jogar. Por isso a queda de braço está maior nesse momento. Por isso, muitos preferem estar de boa consigo mesmo.

ANIMAIS ABANDONADOS E ABAIXO ASSINADO PARA GATIL – O abandono de animais é reclamação frequente em Arroio do Meio. No único posto de combustíveis do Centro, há cerca de quatro semanas cães abandonados estão sendo alimentados e recebendo cuidados de frentistas. “São castrados. O problema é que correm risco de ser atropelados. Não temos como adotar porque temos nossos pets em casa e outras despesas”, relatou uma frentista.

Os gatos também estão trazendo transtornos. Moradoras de Bela Vista estão movendo abaixo-assinado para abertura de um gatil em Arroio do Meio. O coordenador do Departamento do Meio Ambiente, Paulo Regis Rheinheimer Júnior, revela que há poucos gatis em âmbito estadual e desconhece estabelecimentos aqui na região, inclusive em cidades maiores que Arroio do Meio. “A demanda é baixa e rara”.

Se o clima é de pena e angústia por um lado, por outro lado, muitas pessoas estão acolhendo animaizinhos de rua e dando nomes inspirados nos políticos que vão brilhar no imaginário popular em 2024.

CRISE NA PROTEÍNA ANIMAL – Os desafios da falta de disponibilidade de grãos e insumos, e distância dos fornecedores e centros consumidores já eram conhecidos há uma década no RS. As palestras pré-investimentos de plantas industriais apresentavam os cenários nas perspectivas mais otimistas e pessimistas. A supervalorização das commodities desde o governo Temer, e intensificada pela pandemia e guerra na Ucrânia, inviabilizou o segmento. No entanto, na visão de pessoas menos gananciosas, políticos e bancos têm corresponsabilidade na crise dos integrados e integradoras de proteína animal, pois ‘estimularam’ a imprudência, para ‘mostrar serviço’. Tem gente que já está com medo de estouros de uma bolha imobiliária.

PADRINHOS E MADRINHAS DE FEITOS HISTÓRICOS – As pessoas gostam de apadrinhar feitos históricos. Na sessão de quarta-feira, Cezar André Kortz (MDB) se disse magoado, pelo fato de não ter sido valorizado pela Administração nas notícias em torno dos estudos para novo acesso ao rio Taquari, em área pública nos fundos do estacionamento de caminhões no Aimoré. “Apresentei a demanda da comunidade em dezembro na Casa”, reforçou. José Elton Lorscheiter (PP), que já é ‘padrinho’ da Árvore de Natal, disse que já havia se manifestado sobre o assunto no início do segundo semestre de 2022 e que outros vereadores já abordavam a necessidade ao longo dos tempos. O ‘padrinho’ da rampa náutica do bairro Navegantes foi Pedro Volmir de Freitas Noronha, o Kiko.

A antiga sugestão de Vanderlei Majolo (PP) de criar um sistema auditável e rastreável de protocolos de requerimentos legislativos, para acompanhamento de prazos, etapas e justificativas, seria uma inovação. Entretanto, segundo a Justiça, a função do vereador é legislar e fiscalizar, e não fazer pedidos e criar despesas.

LUZ, CÂMERA E AÇÃO – Nesse ano o poder Legislativo de Arroio do Meio, passará a transmitir os pronunciamentos de forma virtual. Vai influenciar em mudanças de comportamento desde a intimidade com lentes, persuasão, maquiagem e roupas.

PT LOCAL DIVIDIDO OU ESTRATÉGIAS? – Alguns atos oficias recentes do PT regional, geraram dúvidas -para analistas políticos –se existe uma divisão entre a ala agrária e dos profissionais de carreira, ou se no momento o partido está mais flexível em torno de acordos para estar em mais prefeituras para 2024. A leitura é que líderes que não estão nos diretórios – mas têm trânsito histórico na sigla e no momento integram governos municipais – estão protagonizando articulações de bastidores incisivas.

Por daiane