Coluna do Alício

Apresentada na semana passada em Ilópolis a reestruturação da Rota da Erva-Mate, iniciativa existente a cerca de quinze anos, mas que em função do crescimento do setor de turismo no Vale do Taquari passa por modificações. Pelo trajeto da rota estão empreendimentos e atrativos dos municípios de Anta Gorda, Arvorezinha, Doutor Ricardo, Ilópolis, Itapuca, Putinga e Relvado. A proposta tem como foco a natureza, gastronomia e o contato com a produção e história da erva-mate e visa envolver o turista que chega à região. “Algumas ervateiras recebem os turistas para demonstrar o processo de produção, desde o início, da secagem até o produto final, que vai muito além do chimarrão”, destaca o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales (Amturvales), Leandro Arenhart. “Algumas agroindústrias fornecem até cosméticos à base da erva”, emenda. Cerca de 50 empreendimentos e atrativos integram a rota. O objetivo a partir de agora é divulgar a rota em eventos e para agências de viagens e também aproveitar o público que transita pela RS-332 em direção ao Cristo Protetor de Encantado.

Cisne Branco fará nova temporada no Vale do Taquari

Ás águas do rio Taquari receberão novamente o barco Cisne Branco. Após a temporada exitosa durante a Expovale+Construmóbil 2022, o tradicional barco de passeios retorna à região durante o período de Páscoa, em abril. O anúncio foi feito pelo empresário Luis Librelotto, responsável pela operação no Vale do Taquari. Serão diversas opções de horário e cidades envolvidas para quem desejar participar dos passeios incluindo a vinda ou ida a Porto Alegre pelo rios Jacuí e Guaíba. Os passeios ocorrem de 6 a 9 de abril. Informações pelo WhatsApp (51) 981659677.

Roteiros oferecidos

6 de abril

Porto Alegre a Taquari

6 de abril

Taquari a Lajeado

10 de Abril

Taquari a Porto Alegre

10 de Abril

Lajeado a Taquari

7, 8 e 9 de abril

Passeio em Lajeado às 9h e às 14h

Passeio com almoço especial na Sexta-Feira Santa (7/4)

Passeio de happy hour (7,8 e 9/4)

Passeio com almoço especial de Páscoa (9/4)

Ingressos para o passeio básico com preços diversos a partir R$ 40,00 para pessoas com mais de 11 anos de idade;

5 a 10 anos de idade R$ 30,00

Incluindo almoço, R$ 124,00 para pessoas com mais de 11 anos de idade e R$ 88,00 para crianças de 5 a 11 anos de idade.

Por daiane