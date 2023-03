Camping da Pedra recebe finais do Intercamping

O Alto Taquari

O Campeonato Intercamping de Minifutebol chega a grande decisão em todas as categorias. Neste sábado, dia 11, o Camping da Pedra recebe as finais das categorias Sub-21, Feminino, Livre Prata e Livre Ouro.

No último fim de semana, foram conhecidos os finalistas do Sub-21, Livre Prata e Livre Ouro, em seis partidas, que tiveram um total de 45 gols. A categoria Feminino já havia realizado as semifinais antes do feriado de carnaval.

A premiação será entregue logo após as finais. A competição é organizada pela Aemaso e conta com apoio da Administração Municipal de Marques de Souza e Sicredi.

Resultados das semifinais

Lendas/Unninter 7×5 Falência – Sub-21

Os Guri da 24 Jr 8×4 Assombrados/Refrivan – Sub-21

Arranca Toco 3 (6)x(5) 3 Arroio do Ouro – Livre Prata

Os Guri da 24 6×0 Toks e Retoks/Vc Amigos – Livre Prata

Unninter/Borr. do Naco 4×2 Real Matismo/Vitro Class – Livre Ouro

Galatassarafo 2×1 Fontoura Xavier – Livre Ouro

Jogos da 12ª rodada (finais)

13h30min – Lendas/Unninter x Os Guri da 24 Jr – Sub-21

14h30min – Arranca Toco/Valecar Chap. x Os Guri da 24 – Livre Prata

15h30min – Malaguetas x JJ Capitão/Virakopus – Feminino

16h30min – Unninter/Borr. do Naco x Galatassarafo – Livre Ouro

Por daiane