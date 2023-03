Assembleia geral da Acisam ocorre terça-feira

O Alto Taquari

Na próxima terça-feira, dia 14, ocorre a assembleia geral ordinária da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam). A reunião ocorre na sede da entidade com primeira convocação às 18h45min com a presença de um terço de associados, ou em segunda convocação, às 19h15min com a presença de no mínimo dez associados.

Haverá prestação de contas e parecer do conselho fiscal do último exercício (2022); Relatório de gestão. Balanço patrimonial. E assuntos gerais sem caráter liberatório.

Por daiane