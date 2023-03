O Alto Taquari

Arroio do Meio mobiliza comunidade para ação no Rio Taquari em 25 de março

Arroio do Meio mobiliza comunidade para ação no Rio Taquari em 25 de março

O Viva Taquari Antas Vivo é uma ação conjunta e simultânea que ocorre em várias cidades, organizada pelos Parceiros Voluntários e Acil de Lajeado. Em Arroio do Meio, é o Rotary que abraçou o projeto que abre os olhos da população para os cuidados de arroios, rios e a preservação do meio ambiente. Na manhã do dia 25 de março, das 8h até as 11h, o Rotary estará no Balneário de Arroio do Meio trazendo várias atividades para o “Viver a Orla”! Além de apresentação cultural, terão brinquedos para as crianças, histórias sendo contadas, aprendizado e uma deliciosa vivência às margens do rio Taquari.

Antecedendo essa data, durante o mês de março o Rotary estará presente nas escolas da cidade com a ‘Mostra dos Espelhos’, que é um conjunto de painéis com os registros das coletas de lixo nas margens do rio Taquari durante os vários anos do projeto na região.

Conforme a presidente do Rotary, Juliana Gasparotto, o objetivo é lembrar as pessoas da importância do cuidado, limpeza e destinação correta do lixo para evitar a poluição das águas, a proliferação de mosquitos e outras pragas transmissoras de doença. “Nossas águas são fonte de vida”, comenta.

Por daiane