Arroio do Meio faz mutirão neste sábado para aplicar vacinas

O Alto Taquari

A vacina bivalente do coronavírus começa a ser aplicada em Arroio do Meio. Conforme o secretário da Saúde, Gustavo Kasper, inicialmente, vão receber a dose as pessoas com 70 anos ou mais com ou sem comorbidades. No entanto, para que a vacina seja aplicada é necessário que o paciente esteja em dia com as duas primeiras doses da vacina anterior do coronavírus. “Importante frisar que essas duas vacinas precisam ter sido aplicadas há, no mínimo, quatro meses”, lembra Kasper.

A dose é única e protege contra duas variantes que predominam do coronavírus, Ômicron e Delta. Conforme o secretário, assim que a vacinação da atual faixa etária avançar a secretaria irá, de forma gradativa, divulgar a liberação da vacina para outros grupos como pessoas com menos de 70 anos, adultos, jovens, profissionais da saúde e crianças. No momento, a vacina bivalente é aplicada, apenas, na Unidade de Saúde Central de Arroio do Meio das 7h até as 12h30min e das 13h30min até as 16h para evitar desperdício dos frascos, pois, após aberto precisam ser utilizados. Para receber as doses, é importante estar munido de documento de identidade e carteira de vacinação.

MUTIRÃO DE VACINAÇÃO

Neste sábado, dia 4, haverá mutirão de vacinação na Unidade Básica de Saúde do Centro de Arroio do Meio das 8h até as 12h. No local, serão aplicadas todas as vacinas de rotina e Covid 19, além da Bivalente para pessoas com 70 anos ou mais, que tenham pelo menos a segunda dose de vacina.

Foto: vacinacorona

Legenda: Vacina bivalente protege contra as duas principais variantes do coronavírus que são a Ômicron e Delta

Créditos: Júlia Reis/Assessoria de Imprensa da Prefeitura

Por daiane