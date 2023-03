AMAM retorna atividades com 85 crianças

O Alto Taquari

A Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam) retomou no início de fevereiro as atividades com as crianças que frequentam o espaço localizado no bairro Navegantes. Com 52 anos de história, a entidade atende 85 crianças de 6 a 14 anos matriculadas no contraturno escolar.

Com o objetivo de propiciar o acompanhamento das tarefas escolares, os alunos realizam atividades de reforço como letramento matemático, informática e recreação, além das refeições diárias, café da manhã, almoço e lanche. Oito funcionários atuam na entidade, oferecendo cuidado e apoio aos filhos de 66 famílias arroio-meenses.

A Administração Municipal auxilia a entidade com o repasse mensal de bolsa-auxílio por criança, assim como o apoio de todas as secretarias municipais nos mais variados serviços. Segundo a diretora da Amam, Ingrid Venter Soares, esse apoio é de extrema importância para o funcionamento da entidade. “Além da Administração Municipal, a Amam também conta com o apoio de parceiros fixos como o Mesa Brasil (Sesc), Girando Sol, Bremil e Brasrede, sem esquecer das ações desenvolvidas por diversas empresas em diferentes ocasiões”.

Com o propósito de tornar a vida das crianças que frequentam a entidade ainda melhor, oferecendo a elas um serviço de qualidade, a Amam iniciou nos últimos dias uma campanha com a finalidade de formar novos sócios. Quem quiser contribuir com a doação de qualquer valor, pode fazer um pix para o CNPJ 87.296.950/0001-93. “A comunidade cuida da Amam com pequenas ações do dia a dia, sendo elas de forma anônima ou não. Todas as doações são importantes e muito bem-vindas”, destaca Ingrid.

Por daiane