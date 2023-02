Jornal Online

Após o recesso de fevereiro, Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, volta a se reunir na próxima quarta-feira, dia 1º, em sessão ordinária, às 18h30min. Seis projetos de lei de autoria do Executivo estão em análise nas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento.

Eles tratam da contratação temporária dois agentes administrativos auxiliares Padrão Salarial “4” para substituição de servidores em gozo de férias, aposentadoria e afastamentos legais decorrentes de licença saúde e exonerações e aumento de demandas; da contratação temporária de três motoristas padrão salarial “4”; criam e ampliam o número de vagas de cargos no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Poder Executivo Municipal, sendo um cargo de Agente de Contratações e Pregoeiro; quatro de Operário; dois de Pedreiro; e um de Tesoureiro, de Agente Administrativo, passando de 10 para 13; de Agente Administrativo Auxiliar, de 15 para 18; de Engenheiro Civil, de um para dois; de Fiscal Ambiental e Sanitário de dois para três; de Motorista de 19 para 22; de Operador de Máquinas, de 22 para 24; liberam execução de loteamento de interesse social de propriedade de Darci Bruxel Rodrigues; instituim o Mês Abril Verde no Município de Arroio do Meio; e concedem incentivos à Cooperativa Dália Alimentos Ltda, nos termos da Lei Municipal nº 2.760/2009, de 06 de agosto de 2009, entre outras providências.

O presidente Paulo Roberto Heck (MDB) conversou informalmente com o prefeito em Brasília a respeito de informações mais claras sobre as vagas que serão extintas e quais serão criadas em substituição. Ele imagina que os projetos sobre cargos temporários e criação de novas vagas irão a votação apenas em 15 de março.

Já a adequação do incentivo a Dália, se fez necessário por causa do investimento na queijaria no bairro Aimoré.