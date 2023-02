Um paraíso chamado Duas Meninas Garden

Greicy Weschenfelder

Ma.ra.vi.lho.so. Não cabe melhor adjetivo para um lugar que só conheci hoje (vergonha para mim), que fica no nosso interior, mais precisamente no Vale do Arroio Grande. Fácil acesso mesmo e ainda por todo canto placas identificando a localização. Perto do centro e ao mesmo tempo retirado, ou seja, pura qualidade de vida já na localização. Você entra um quilômetro para chegar num enorme Garden. Não quer mais sair. Isso te garanto!

O dia foi na quarta-feira então. Joner Kern nos espera já com a queridona da Márcia Hendges junto para explicar sobre o Complexo Duas Meninas Garden. De arrepiar, de se emocionar e de se encantar com a paixão, o entusiasmo, a motivação, o conhecimento e o empreendorismo do Joner, um querido e nato líder da nossa comunidade.

Tudo começou com a Cabanha Duas Meninas se integrando a um grupo de empreendedores na área do Turismo da nossa Arroio do Meio. Joner foi presidente por duas ocasiões do “Entre Vales e Arroios” que hoje é uma doce realidade e atrai turistas para nossa cidade e região. Em 2020, através de uma Agência de Turismo de Lajeado recebiam o primeiro grupo de turistas na propriedade ainda em fase de estruturação. Veio a pandemia e vocês leitores também já sabem o que aconteceu. Triste realidade por que todos nós passamos. Mas Joner não desistiu.

Cabe registrar que, em 2020, as mulheres da Casa, a Rovane e as filhas Laís e Bianca entram para valer no sonho do patriarca Joner. Como ele mesmo diz, ‘eu entrei com as mãos e elas com anéis”. Essa metáfora realmente tem tudo a ver com a nossa vida também, pois as mulheres dão um toque feminino ao lugar.

A partir dali o Garden começa a tomar forma. E acontecem os ‘ensaios’ para a recepção das pessoas de uma forma interessante e sempre visando a satisfação de quem frequenta o lugar.

Em cada canto do enorme espaço tem história. Tudo respira história e cada pedra tem um porquê de estar ali. Sabe aquilo que é sonhado e muito querido para o dono do lugar? É o Duas Meninas Garden. A começar também pelo nome que é em homenagem as duas filhas desse lindo casal.

Vamos falar, ou melhor, escrever um pouquinho do que dá para fazer lá! Dá para dizer que é para qualquer pessoa e de qualquer idade e um espaço para experienciar e vivenciar a natureza, os animais. Contemplar as belas vistas que o lugar oferece. Preciso contar dos mini porcos, dos pôneis e dos lindos cavalos. Impossível não se encantar. Sem contar as galinhas, patos…. há muitos animais. E de primeira mão adiantar a vocês que vai ter um local propício para pássaros que o Joner também é profundo conhecedor.

E os balanços. Os maiores da região. Algo diferenciado e uma baita experiência!

Há um bosque que tem várias trilhas. Árvores que nos energizam e um ar puro que não tem preço que pague. Tudo pensando também em crianças pois as trilhas levam a um parque de brinquedos e estão cheias de personagens infantis e às casinhas da memorável história “Os três porquinhos”. Bom, para as crianças é um deleite total.

Joner e família e leitores, me desculpem não vou conseguir contar tudo. Mas isso, por um lado, é bom, já dá um gostinho para você ir para lá. Urgente!

Cactário. Você que gosta de suculentas, cactos, então lá é um ‘prato cheio’ para você ir ver! São mil e quinhentos metros de estufa com plantas das mais variedades tipos, tamanhos e cores. Tem estacionamento, lugar de comércio e para descansar. Como eu já havia referido; todo o Complexo tem lugares pensados para descansar, contemplar e tem como comprar guloseimas e bebidas. Além disso, chama atenção o capricho e a limpeza dos banheiros, por exemplo. Tudo muito bem planejado! Você não vai se arrepender!

O Complexo também foi pensado para atender a empresas, pessoas que querem fazer eventos pois está em fase de conclusão um maravilhoso salão de Eventos.

Não por acaso que eu deixei para o final, mas um projeto lindo que esse povo tem, diz respeito à educação. As escolas e mesmo pais podem pensar esse Complexo Duas Meninas Garden para ensinar às crianças. Isso mesmo! Brincar com animais, saber de onde vem o ovo, de onde sai o leite, divertir-se em meio à natureza. Quer coisa mais formativa e educativa.

Com certeza um dia é pouco para se divertir e ter contato com tudo que é oferecido, mas já é um começo. O investimento é baixo diante dessa maravilhosa aventura que está bem perto da gente. Ah, se ‘santo de casa não faz milagre’, acredito que estamos derrubando essa máxima e nós vamos ir lá, sim! Eu, depois de tanto tempo, fui essa semana. Há tempo para tudo. Há tempo para viver e aproveitar a vida.

Eu, meu pai, minha irmã, ao final do encontro ficamos sem palavras para agradecer e falar sobre o que vivenciamos.

Joner e a todos os empreendedores de turismo de Arroio do Meio, obrigada por acreditarem em Arroio do Meio e na nossa gente! Precisamos de empreendedores iguais a vocês.

Vida longa, Família Kern e ao Complexo Duas Meninas Garden!

Por daiane