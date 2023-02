Esportes

Arroio do Meio dá o pontapé para Campeonato de Futebol que inicia domingo

Sete equipes de Titulares, sete de Aspirantes e seis de Veteranos, iniciam neste domingo a disputa da 52ª edição do Campeonato de Futebol organizado pela Liga Arroio-meense de Futebol Amador – Lafa. A primeira rodada terá jogos em Rui Barbosa, Linha 32, Arroio Grande e São Caetano. A denominação Taça Alécio Weizenmann, homenageia o jornalista, servidor público e incentivador do esporte que faleceu em dezembro de 2020, vítima da Covid-19.

Leia todos os detalhes da matéria e do Futebol de Arroio do Meio que possui uma brilhante história no cenário regional desde antes e depois da criação da Lafa, na edição impressa do jornal nesta sexta-feira, dia 3 de feveiro.

Por daiane