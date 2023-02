Sopas afrodisíacas de verão

Trilhos Urbanos

Está muito quente para falar de coisa séria. Assim, entra em cena o Ari Gourmet 2023, apresentando uma alternativa saudável para esses dias de calor recorde e festas carnavalescas. Que tal um bom prato de sopa? Sim, é uma possibilidade saudável, nutritiva e fria. Gelada melhor ainda! Existem dezenas de receitas criativas de sopas de verão que podem substituir saladas e tem a vantagem da baixa caloria. Além disso, são leves, com aroma sedutor assegurando que ninguém passará mal após um prato bem servido.

Deixo para aqui duas receitas já testadas pelo cozinheiro que lhes digita. Ambas de origem indiana, agregam leveza, perfume e um sabor exótico sedutor. Saciam de um lado e, quem sabe, abram outros apetites. Ambas receitas carregam elementos que podem intensificar o fluxo sanguíneo no corpo, como por exemplo, o gengibre, o óleo de amendoim (sem casca) e a pimenta, que oferece aquele calorzinho e um aumento na frequência cardíaca. Depois, o resto é entre o cozinheiro e seus convidados.

Então vamos a minha sopa gelada favorita que batizei de Afrodite e sua força está na berinjela, adequada aos acompanhamentos abaixo citados.

Anote aí os ingredientes:

2 berinjelas cortadas em cubos

3 colheres de sopa, preferencialmente de óleo de amendoim

25 g de manteiga

1 colher de sopa de curry

3 cm de gengibre ralado

1 kg de tomates em pedaços sem casca

1,5 litro de caldo de legumes (caseiro ou em pó)

4 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de chá de açúcar mascavo (ou branco)

300 ml de leite de coco (ou uma xícara da polpa do coco verde)

Pimenta branca a gosto

6 colheres de sopa de iogurte natural

sal a gosto

Preparo:

Doure em óleo os cubos de berinjela (na mesma panela que irá preparar a sopa). Feito isso, adicione a manteiga, o curry, o gengibre e o alho picados. Mexa durante um minuto, sem deixar o alho queimar para, em seguida, acrescentar o tomate. Vá juntando pouco a pouco o caldo, o suco de limão e o açúcar.

Quando iniciar a fervura, baixe o fogo e deixe cozer em lume (adoro essa palavra) por mais 30 minutos ou um pouco mais. Siga mexendo de vez em quando. Retire do fogo e junte o leite de coco, mexendo bem até a mistura ficar homogênea. Tempere com a pimenta, corrija o sal se for necessário. Deixe esfriar e leve à geladeira. Antes de servir, coloque em cada prato uma colher de sopa de iogurte natural.

Sopa de Pepinos – Mais barbadinha ainda. Eu faço a seguinte conta:

4 xícaras de pepino descascado

2 cebolas médias

2 tomates

4 folhas de hortelã (tá na época, aproveitem)

sal a gosto

100 g de queijo de soja tofu

Preparo

Leve tudo a panela e cozinhe por cerca de meia hora. Deixe esfriar e leve ao liquidificador. Tem quem prefira coar, eu não gosto. Levo direto à geladeira. Sirvo com cubos de gelo, para impressionar os incautos.

OBS: Semana que vem voltamos aos temas sérios. Aproveitem os feriados, com juízo!

Por daiane