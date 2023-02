Apartes



A Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio e o Círculo de Amigos de Boppard, estão mantendo um calendário de contagem regressiva para o que é para ser um dos maiores eventos culturais em importância histórica e cultural do município. Não se trata de apenas um dia, cuja culminância está marcada para uma festa em julho de 2024. Mas até lá, e já desde o ano passado estão sendo pensadas várias ações e movimentos em nome da importância do resgate e valorização da cultura alemã, através da língua, da música, da arte, da história, da gastronomia…

Na semana passada estivemos conversando com o Eduardo Ely, de forma informal e ele nos transmitiu como sempre, um entusiasmo ímpar em torno do andamento deste projeto, que deverá ter apoio de várias entidades. Em termos práticos para fortalecer o projeto e reforçar o conceito de preservação dos valores ligados à imigração alemã no Brasil, que completa 200 anos no RS em 2024, com toda a influência que teve em nosso município e outros do Rio Grande do Sul, haverá a partir de abril uma atividade chamada Rodas de Conversa. Serão cinco ao todo: São Caetano, Picada Arroio do Meio, Forqueta, Arroio Grande e Palmas. O que serão as rodas de conversa? Encontros para as pessoas da comunidade se manifestarem e relatarem experiências e lembranças através de cantos, poemas, conto de histórias, anedotas, na língua alemã. Estes encontros iniciarão pelo marco territorial da colonização alemã em Arroio do Meio, por isto a sede do primeiro encontro será na Escola Getúlio Vargas – São Caetano, próximo à Girando Sol. Nestas Rodas de Conversa onde os alunos e professores serão convidados a se envolver e participar, há um propósito de valorizar também a expressão oral, com os devidos dialetos.

Outra atividade já confirmada é o lançamento do livro de Canto Coral, que está em organização e que deverá ser lançado na Feira do Livro. Todos os corais organizados no município terão sua participação neste livro, configurando um documento muito importante da vida em comunidade. Será uma seleção feita com canções populares, que fizeram sucesso e que ainda estão sendo interpretadas pela letra significativa e simbólica e melodia. As canções receberão a devida tradução. Enfim, haverá ao longo do ano seguidas notícias sobre o andamento do projeto, que como já foi dito, deverá culminar em julho de 2024.



Forqueta, nosso paraíso

Paulo Alécio Weizenmann lança no próximo dia 17 de março seu livro sobre a história de Forqueta. Filho da terra, Paulo Alécio é professor aposentado, foi vereador, mas ao longo dos anos sempre foi um apaixonado pela cultura, estudo da origem das famílias, suas tradições e contribuições na comunidade. O livro é resultado de extensas pesquisas, testemunhos e relatos que ouviu sobre a localidade. O evento acontece no Salão do Forquetense com jantar opcional a R$ 30 por pessoa. Contatos e reservas podem ser feitas pelos fones: 999944760 ( Isoldi esposa do Paulo Alécio) ou Sérgio 989260124

Saiu no AT em 2007

… Yeda Crucius assumiu como governadora – Em janeiro de 2007, em seu discurso de posse, conforme noticiado pelo AT, Yeda Crusius afirmou: “Cumprirei obstinadamente o dever ético de avaliar as consequências de cada ato do governo sobre a vida dos cidadãos, e de responsabilizar=me sobre elas. Não será por falta de diálogo que não haveremos de buscar soluções para as graves questões que afetam as finanças do Estado. São os cidadãos mais pobres que sofrem mais quando falta segurança, saúde e quando a educação deixa a desejar”.

… Lula, conforme noticiado pelo AT na posse afirmou que ainda naquele mês lançaria o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento e que não faria um governo populista. Ele estava assumindo o segundo mandato.

… O presidente do STR, André Beuren e o tesoureiro Carlos Pedro Kirch em entrevista dada ao AT, publicada no dia 5 de janeiro de 2007, afirmaram que o STR trabalharia com um orçamento anual de R$ 12 milhões, tendo como principal fonte o supermercado e a agropecuária. Entre as bandeiras, defenderam a criação de uma universidade federal, ou uma extensão, para facilitar o estudo de agricultores. Defenderam baixa de juros, no Programa Mais Alimento, implantado no Governo Olívio e que estabelecia que o Estado pagaria os juros do Pronaf Investimento. A primeira prestação venceria em 2006 mais foi prorrogada. Cerca de 700 famílias fizeram o financiamento.

… A dengue se combate todos os dias, foi o nome da campanha da administração de Arroio do Meio e que estava em curso durante o verão de 2006 /2007. A equipe de combate à dengue formada por Rogério Nunes, Elenice Marasca, Regina Beatriz Benini, Mara Isabel da Silva e Naides Caneple estavam fazendo um trabalho de campo com visitação de 30% das residências na cidade e bairros. Segundo informou o enfermeiro Rogério Nunes, o trabalho seria conscientizar, informar, fiscalizar e prevenir, já que em outros estados do País, era um problema de saúde pública. Em Arroio do Meio não havia registro de casos e nem no RS.

Por daiane