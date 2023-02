Profissionais da educação se preparam para o retorno às salas de aula

O Alto Taquari

Cerca de 2,5 mil alunos matriculados nas 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) de Arroio do Meio retornam às salas de aula na próxima quarta-feira, dia 15. Para este retorno, os mais de 600 profissionais das EMEFs e das Escolas Comunitárias de Educação Infantil (ECEIs) se reúnem na segunda-feira, dia 13, no CTG Querência do Arroio do Meio e na terça-feira, dia 14, na Comunidade Luterana São Paulo, para a abertura oficial do ano letivo.

Na segunda-feira, dia 13, a partir das 8h, professores, monitores e funcionários da rede municipal assistem a palestra “Educação e produção de sentido: um futuro possível”, com Cris Vieira. A palestrante é professora universitária e consultora pedagógica institucional e corporativa, Doutora em Educação pela PUCRS, graduada em Pedagogia e Mestre de Educação pela mesma Universidade.

Já no dia 14, às 8h30min, a programação é voltada para as educadoras e equipes de apoio das ECEIs. Na ocasião participam da palestra “Cuidando de quem cuida”, ministrada por Cesar Miraglia. O palestrante é psicólogo graduado pela Unisinos, professor de pós-graduação do Senac-RS e especialista em aprendizagem construtiva pelo Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia da Pesquisa e Ação (GEEMPA).

