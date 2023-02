Coluna do Alício

Morro Thomas em Colinas

Localizado bem próximo do centro da cidade, numa das partes mais altas e de fácil acesso, além de proporcionar uma visão privilegiada do rio Taquari e áreas de Arroio do Meio, Lajeado, Roca Sales e Lajeado, o empreendimento Morro Thomas se destaca pelo conjunto de atrativos, aliados a um pôr-do-sol de tirar o fôlego. É o local recomendado para um passeio familiar ao final de tarde. Uma pequena trilha pode ser percorrida em meio à mata nativa e animais silvestres. O local conta com lancheria e atendimento especial dos proprietários. Reservas e agendamento pelo WhatsApp 99644-9557.



Baita ideia!

Nos ambientes da Casa Benvenutto, situada no caminho para o Viaduto 13 em Vespasiano Corrêa, uma homenagem para a Ferrovia do Trigo que tanto tem atraído visitantes.



Na Pérola do Vale

Mesmo em tempos de estiagem o rio Forqueta encanta quem circula pelos lados de Forqueta, no limite com Marques de Souza.



Recortes

Anta Gorda se destaca pela produção de nozes e leite, religiosidade e belezas naturais. A colonização italiana também é uma das características desse belo município.

Por daiane