Médico Airton Artus representará Vale do Taquari na Assembleia Legislativa

O médico, ex-prefeito e ex-vereador em Venâncio Aires, Airton Luiz Artus (PDT), vai representar o Vale do Taquari na Assembleia Legislativa. Artus foi empossado, em Porto Alegre, em 31 de janeiro e destaca as linhas de frente em que irá atuar: o setor produtivo, infraestrutura e a questão social que envolve Educação e Saúde. Eleito como suplente, assume no lugar de Gilmar Sossela que será secretário Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional.

Natural de Barros Cassal, Artus tem 65 anos e atuou por muitos anos na Medicina. Atuou como vereador em Venâncio Aires entre os anos de 1997 e 2004 e foi duas vezes prefeito na gestão de 2009/2012 e 2013/2016. O parlamentar veio de uma família tradicional na política, pois o irmão Celso também foi prefeito e o irmão Hélio vereador. Confira a entrevista realizada com o deputado estadual Airton Artus.

Veja a entrevista para o ALTO TAQUARI



Jornal O Alto Taquari – Como será para você representar Venâncio Aires que há quase 30 anos não tinha um parlamentar do município na Assembleia Legislativa?

Airton Artus – Será uma honra representar Venâncio Aires que há 28 anos não elege um deputado. Há uma expectativa muito grande no município e vou procurar corresponder. Nós temos uma plataforma que está sendo construída há bastante tempo, na época em que fui vereador e prefeito de Venâncio, e agora quero defender os interesses do município, região e estado.



AT – E qual a expectativa também para representar a região dos Vales do Taquari e Rio Pardo?

Artus – A região do Vale do Taquari e Rio Pardo fazem parte da minha formação política e também pessoal. Quando prefeito participei da Associação dos Municípios do Vale do Rio e também das Associação do Vale do Taquari. Acredito que posso colaborar bastante com a questão de infraestrutura que envolve estradas e também no setor produtivo, tanto na indústria quanto na agricultura, para que possamos gerar mais emprego e renda aumentando a massa salarial, o consumo e o desenvolvimento.



AT – Quais os projetos que você terá para a região nas mais diversas áreas?

Artus – Nós temos projetos específicos voltados para estradas e indústria de alimentos no Vale do Taquari em que envolve a proteína animal e também para a região e estado programas voltados para a Saúde, especialmente, enfrentando o endividamento dos hospitais que não repercute, somente, no hospital, mas sim no cidadão, pois não conseguem prestar um serviço de qualidade.



AT – E para o município de Arroio do Meio, quais são as propostas?

Artus – Eu acredito que para Arroio do Meio podemos trabalhar para todas as áreas já comentadas como o setor produtivo, Saúde e Educação. Há muitas questões que envolvem o município e vamos estar atuando junto. A duplicação da estrada que liga Lajeado a Encantado, a ERS-130, é essencial para o desenvolvimento da região e hoje o tráfego está estrangulado e vamos apoiar as iniciativas mesmo que seja por concessão para que aja essa duplicação.



AT – Como você atuou por muitos anos como médico, o que pensa em realizar na área da saúde para Arroio do Meio?

Artus – Na área da Saúde, visitei o Hospital de Arroio do Meio, mostrei um projeto que tenho e que permite que as empresas auxiliem os hospitais por meio de incentivos fiscais que já existem em outras áreas. Acredito que é um primeiro passo melhorar a questão financeira dos hospitais e depois atuar nas questões que dizem respeito à prevenção, especialmente, sobre doenças na Terceira Idade, e o atendimento básico que é muito importante.



AT – Quais são as áreas que ainda podem expandir em Arroio do Meio e região e como você pode auxiliar na questão?

Artus – Acredito que a indústria de alimentos é um fator muito importante, tanto com a agroindústria, quanto a de processamento. É um ponto de partida que deve ser incentivado, mas também na área de Tecnologia e Inovação acredito que toda a região e Arroio do Meio pode continuar progredindo na prestação de serviços. Isso faz com que aja um desenvolvimento equilibrado.



AT – Quais são os desafios dos municípios nos dias atuais e como buscar o melhor caminho para superá-los?

Artus – Um dos desafios dos municípios é em relação ao pacto federativo, pois hoje os recursos são mal distribuídos. Há uma alta carga tributária sendo que 60% fica com o poder central, 25% com estados e 15% com os municípios. Quem sabe com a reforma tributária possa haver um maior equilíbrio na distribuição dos recursos arrecadados e os municípios possam ser beneficiados.



AT – Qual a mensagem que você deixa para a comunidade de Arroio Do Meio?

Artus – Queria dizer para a comunidade de Arroio do Meio que estou á disposição das autoridades, do prefeito, secretários e vereadores e também da população. No que precisar alguma questão em que a Assembleia possa colaborar, meu gabinete estará aberto em Porto Alegre.



AT – Para você, qual a principal missão de um deputado estadual?

Artus – O principal papel do deputado é legislar, fazer leis e estudar as que vêm do Poder Executivo e aprova-las ou não. Além disso fiscalizar o papel do Executivo e a aplicação dessas leis. Pretendo também ser um facilitador, colaborando com os governos municipais, estadual e federal no sentido de que possamos construir soluções para problemas que existem no Brasil.



AT – Além da saúde que é sua área de atuação, qual a outra demanda que irá atuar na linha de frente?

Artus – Além da Saúde, eu atuo em três eixos que considero importante: um é do setor produtivo que envolve agricultura e indústria; outro é o setor da infraestrutura que conta com tecnologia, inovação e estradas e o terceiro que ocorre nas áreas humanas com a questão social, Educação e Saúde. Acredito que tenha que ter um desenvolvimento integrado, porque sem recursos não se aplica em Educação e Saúde, por isso o setor produtivo tem que ser muito incentivado.



Por daiane