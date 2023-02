MDB recuperou seu espaço

Apartes

Se em determinados momentos do governo passado, parecia que o MDB tinha perdido espaço no Governo de Eduardo Leite (PSDB), no atual, as forças estão se realinhando. Quem está mais por dentro dos bastidores garante que Eduardo Leite, assim como ocorreu no início de 2019, continua com seu foco no projeto de ser presidente da República. Embora governador, jogo que ganhou no segundo tempo nas eleições do ano passado com amplo apoio de partidos de Esquerda à Direita, vai deixar para Gabriel Souza maior peso da governança.

Prefeito de Estrela – O prefeito de Estrela, Elmar Schneider deverá retornar ao MDB, partido pelo qual já foi deputado. Está programando um grande evento para o dia 4 de abril. Atualmente está no PTB.

Reunião informal do PL – Líderes e simpatizantes do PL de Arroio do Meio – partido em formação, estiveram reunidos nesta semana.

Bolsonaro e Lula – Durante a campanha eleitoral no ano passado, Ciro Gomes em várias ocasiões deu uma de sincerão, o que deve ter contribuído para ter menos votos. Mas foi um choque de realidade sobre seu aliado de ocasião, e velho conhecido. Entre as tantas eloquências, disse que se o Lula ganhasse, entregaria o país para agradar a militância entre os quais, artistas, intelectuais, defensores identitários, a economia para o partido e Lula com a Janja, aproveitar a vida, viajando.

Suas primeiras viagens e ações ilustram a antecipação dada pelo Ciro, que o conhece de perto.

Bolsonaro, que desde dezembro está nos Estados Unidos, curtindo férias e numa espécie de retiro para avaliar e assimilar tudo que aconteceu, continua arrastando de forma espontânea multidões. Mesmo longe do Brasil, centenas de pessoas nesta temporada foram até ele para “ mitar”. Deve retornar em março para liderar a oposição. Mas muita gente se pergunta como fará isto. Um dos desafios é organizar e estruturar esta oposição e concorrer com o profissionalismo político e ativismo jurídico que ao longo dos anos se especializou no jogo da conveniência, para se manter no poder o que abre um abismo entre a vontade e clamor da sociedade, com quem está apenas lutando pelo topo a qualquer preço.

Fofocas e governo – Em entrevista dada à CNN americana, Lula falou como de costume, mal de Bolsonaro e até do Brasil, como se fôssemos uns pobre coitados”, eterno complexo de vira-lata do que falava Nelson Rodrigues. Aliás a esquerda militante, incluindo ministros têm por hábito sair do Brasil e falar mal do seu próprio país. Vivem um mundo longe da realidade. Para estas autoridades muito bem pagas pelo povo brasileiro caberia agregar e não desvalorizar. Nas entrevistas com jornalistas, assisti integralmente duas, transmitidas ao vivo, Lula fala como se estivesse em conversa com amigos. Nas duas, disse que “ é preciso criar narrativas sobre determinados fatos”. Narrativas, narrativas, narrativas…

FOI NOTÍCIA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 1997 NO AT

… Na primeira edição do ano, o AT divulgou as posses dos novos prefeitos. Em vários municípios, os recém eleitos assumiram dívidas deixadas pelos antecessores.

Paulo Backes entregou a prefeitura para Paulo Steiner (PMDB) e Ruy Bersch (PT) vice. Danilo Bruxel (PPB) assumiu como presidente da Câmara tendo como integrantes da mesa diretora, Vanderlei Majolo (PDT) e Márcia Scherer (PMDB).

… Em Travesseiro, o padre Olívio e pastora Silvia, dirigiram a solenidade de posse do prefeito Egon Andschau, (PPB) (que faleceu durante o mandato em 1999) e seu vice Sérgio Nied (PT). A mesa diretora da Câmara foi dirigida por Volnei Barcella, Gilmar Southier, vice e secretário e Celomar Southier.

… Em Capitão, João Gasparotto entregou as chaves do gabinete para César Beneduzzi e seu vice Guiomar Frohlich. Como presidente do Legislativo assumiu Sirio José Ziem.

… Em Pouso Novo, Nelso Dal’Agnoll assumiu a prefeitura tendo como vice, Armindo Paludo. Nelso Dal’Agnol faleceu em

… A Top Model, Shirlei Mallmann vestiu a camisa de atletas da margem direita do Taquari patrocinada pela Serraria Kalsing. O jogo foi no Florestal e a equipe defendida pela modelo ganhou de 4×0. Normélio Mors fez o registro fotográfico.

… Dante Ramon Ledesma fez show em Capitão em janeiro de 1997.

… Em Palmas, foi registrado o desaparecimento do agricultor Wilibaldo Matte, então com 70 anos.

… Administração Paulo Steiner divulgou relatório de dívidas da prefeitura com lista de fornecedores, salários e encargos que somavam em torno de R$ 1,57 milhões, o que representava 26,81 % da receita realizada no exercício de 1996. A matéria com a relação de todos os fornecedores que tinham valores a receber saiu na edição dia 17 de janeiro de 1997.

