Judoca do Vale busca patrocínio para competir no Circuito Europeu

Esportes

O atleta de judô, Gabriel Mendes Majolo, foi destaque no Meeting Nacional de Judô Sub-18 e Sub-21, que ocorreu nos dias 4 e 5 de fevereiro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O jovem conquistou o terceiro lugar, mesmo lutando com fortes dores no ombro esquerdo desde o segundo combate. Gabriel venceu mais três lutas depois de começar a sentir o ombro. Perdeu somente para o primeiro colocado do ranking nacional. Atualmente, o atleta ocupa a terceira posição do ranking nacional da categoria Sub-18 Ligeiro (-55kg).

Gabriel procura patrocinadores para auxiliar nas despesas de deslocamento para o Circuito Europeu de Judô. A competição é crucial para a somatória de pontos para o ranking classificatório do mundial da Croácia, em agosto. A primeira etapa do circuito ocorre no início de março, também na Croácia.

O jovem tem direito de participar da competição por estar bem ranqueado, porém o próprio atleta deve arcar com as despesas de deslocamento. Somente o primeiro colocado do ranking nacional tem direito a viajar com tudo pago pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ). As outras etapas do circuito ocorrem nos meses seguintes, em outros países da Europa.

Gabriel tem o objetivo principal de participar da primeira fase na Croácia, que é a etapa que tem maior peso na pontuação para o ranking. Assim, ele terá a chance de somar pontos em uma competição internacional e ir ao Campeonato Mundial. Por isso, o atleta conta com o apoio de patrocinadores para conseguir competir no circuito.

O jovem de 16 anos nasceu em Estrela, morou em Arroio do Meio até os cinco anos, mudou-se para Lajeado onde começou a treinar judô com sete anos. Aos nove anos iniciou os treinos na Sogipa, em Porto Alegre. Desde então vem se destacando na modalidade.

O judoca é tetracampeão gaúcho e já venceu o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (Cergs), a Copa Porto Alegre e a Copa Lajeado. Em novembro do ano passado, o atleta natural do Vale do Taquari, foi campeão da 19ª edição do Meeting Interestadual Interclubes, em Santa Catarina. Venceu todas lutas por ipon na categoria Sub-18 e levou a medalha de ouro. Atualmente, Gabriel mora em Canoas e faz parte da seleção gaúcha de judô e da equipe de base da Sogipa, onde integra o projeto olímpico do clube.

O judoca faixa preta sobe no tatame novamente neste sábado, dia 11, pelo Circuito das Copas RS, em Capão da Canoa. O jovem atleta é observado pelo técnico da seleção olímpica de judô, Antônio Carlos “KiKo” Pereira, e sonha em participar das Olimpíadas. O telefone para contato é (51) 993744638.

Por daiane