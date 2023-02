O Alto Taquari

Hospital de Arroio do Meio promove Carnaval de interação com pacientes da Saúde Mental

Pelo oitavo ano consecutivo, pacientes da Saúde Mental do Hospital São José da Divina Providência participam da festa de Carnaval na instituição, em Arroio do Meio. Um grupo de 13 pessoas tiveram brincadeiras com balões, dança das cadeiras e marchinhas típicas com alongamento, coordenadas pela enfermeira Viviane Vianini.

As máscaras e gravatas, que completaram o tom carnavalesco, foram confeccionadas na oficina de artesanato realizada pela assistente social Roseleni Feil Escouto.

A festa foi coordenada pela equipe interdisciplinar da Saúde Mental, que reúne profissionais de Psicologia, Enfermagem, Assistente Social, Farmácia e Nutrição. Conforme a enfermeira Viviane, essa é uma oportunidade de reforçar a interação entre os pacientes e promover a psicoeducação em relação ao uso de bebidas alcoólicas ou outras substâncias psicoativas em datas comemorativas.

