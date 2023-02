Foi notícia em janeiro e fevereiro de 1987

Colunas



Vou trazer nas próximas semanas para nossos leitores uma pesquisa de temas que foram notícia no AT em janeiro e fevereiro de 1987, ano em que o jornal estava completando 20 de fundação, há 36 anos. A partir dos fatos noticiados se tem uma dimensão de que alguns assuntos são recorrentes e continuam sem solução, outras agendas evoluíram ou ainda podem ser renovadas.

.. Na edição do dia 9 de janeiro AT publicou que estavam iniciando as obras da construção do Polivalente, (bairro Medianeira, atualmente faz parte do complexo da Neugebauer) pelo então prefeito Arnesto Dalpian. Por muitos anos a obra serviu para sua finalidade inicial de sediar atividades esportivas e sociais.

… Foi noticiado que a Polícia Civil estava concluindo inquérito para apurar crime de violência sexual (estupro) praticado contra uma viúva de 66 anos, residente em Capitão. Na época, no então distrito havia outros delitos que a Polícia através de investigação procurava encaminhar para a Justiça.

… Também noticiado na primeira edição do ano, que a Comissão Pró-Desenvolvimento de Travesseiro conseguiu 3.124 assinaturas entre localidades adjacentes para a construção da ponte sobre o Forqueta. O projeto oficial da ponte foi apresentado no Gabinete do Executivo de Arroio do Meio, em 22 de janeiro de 1987, com a presença dos prefeitos Arnesto Dalpian, Erni Petry, Vitório Gasparotto; Alcirio Kunrath, vereadores Anivo e Genésio Hoffsteter e secretário de Administração Jorge Comandulli.

…Mulheres rurais estavam denunciando que as taxas cobradas pelo STR estavam inviabilizando e dificultando se associarem. Temiam que podia ser uma manobra do então presidente para dificultar o crescimento do movimento que poderia interferir nas eleições sindicais daquele ano.

… No dia 5 de fevereiro, 36 mulheres trabalhadoras rurais de Arroio do Meio foram a Nova Petrópolis para conhecer e trocar informações sobre práticas de produção de leite.

… Em fevereiro de 1987, um grupo de jovens rurais de Arroio do Meio (lembrando que Pouso Novo, Travesseiro e Capitão ainda eram distritos) viajou a Chapecó, Coronel Freitas, Águas de Chapecó, São Carlos, Itapiranga, em Santa Catarina, para conhecer práticas rurais. Naqueles municípios conheceram diversos modelos de criação como condomínios e também formas de associativismo de entidades, como clubes 4-S, envolvimento e participação em atividades comunitárias e religiosas. Uma das conclusões a que o grupo chegou conforme reportagem publicada pelo AT é de que o desenvolvimento em Santa Catarina era mais avançado do que no RS. Souberam por um palestrante que havia um êxodo muito pequeno em função das agroindústrias da então Seara, Aurora, Sadia, Alfa.

… No campo musical, as manas Luciane, Josélia e Luiza Jantsch estavam chamando atenção pelo talento durante cerimônia religiosa. Elas se apresentaram no teclado, flauta e violão.

… CODEAM – Conselho de Desenvolvimento de Arroio do Meio, presidido por Gilberto Jasper estava atuando em várias frentes, inclusive na sua estruturação legal com representatividade mais ampla, incluindo participação de jovens, imprensa, CDL, The Horse. Uma das prioridades era a criação de um Banco de Dados no município para facilitar fluxo de informações. No plano econômico, a instalação de uma agência de carros era vista como importante.

POUPANÇA – Mesmo voltando a render mais que a inflação, a aplicação financeira mais tradicional entre os brasileiros teve maior saque na série histórica desde 1995. Em janeiro os brasileiros sacaram R$ 33,63 bilhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança. Em 2022, os saques a mais que depósitos, fecharam um recorde R$ 103,24 bilhões.

ORÇAMENTO x CULPA DO BOLSONARO – Lula tem criticado a política de juros no Brasil e autonomia do Banco Central. Mas ocorre que os gastos públicos continuam elevados e para obter mais R$ 200 bilhões além do que que estava no orçamento foi feita negociação com o Congresso. O problema é que os gastos têm que ser mais controlados, porque se não forem, a tendência é de que as taxas de juros aumentem, ainda que já sejam das mais altas do mundo. Isso tudo no meio de uma crise mundial. Quem paga a conta? Muita gente criticava o Bolsonaro por falas consideradas grosseiras. As do Lula não são grosseiras, mas espantam pela insolência. Esta semana culpou o ex-presidente Bolsonaro pelo fato de Cuba e Venezuela não terem pago as dívidas que tem com o Brasil. “Vamos ser francos. Os países que não pagaram, seja Cuba, Venezuela, é porque o presidente (Bolsonaro) resolveu cortar relações internacionais com esses países e ficar nos acusando, deixou de cobrar. … Agora tenho certeza que vão pagar porque são amigos do Brasil…” A fala foi feita durante a posse de Aloizio Mercadante como presidente do BNDES, que deverá fazer investimentos em países da América Latina. Na real, Cuba e Venezuela não devem para o Bolsonaro, devem para o povo brasileiro. Pagar dívidas não tem nada a ver com amizade e corte de relações diplomáticas. Os dois países deixaram de pagar já em 2018, durante a gestão de Michel Temer porque os acordos foram muito frágeis. É preciso lembrar também que o BNDES opera com recursos vindos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que vem de impostos do Pis – Cofins em última instância são do Tesouro Nacional.

Emenda do senador Heinze garante quase R$ 2 milhões para o Hospital São José

A viagem a Brasília do prefeito Danilo Bruxel (PP) e dos vereadores Alessandra Brod (PP) e Pantera (PP) e Rodrigo Kreutz (MDB) e Paulo Heck (MDB), em vários gabinetes do Congresso trouxe resultados positivos como a garantia de uma emenda de R$ 1.914,994,40 a serem repassados para o Hospital São José. Estes recursos deverão ser liberados nos próximos meses, informa o prefeito Danilo Bruxel. Os recursos fazem parte das emendas impositivas, ou seja, têm que ser executadas e fazem parte de auxílio financeiro destinado a Santas Casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS. Somam um valor total de R$ 3,34 bilhões. Após a tramitação pelo Congresso, desde 2020, e relatoria do senador Heinze, o projeto foi sancionado ainda no Governo do então presidente Jair Bolsonaro, destinando os valores para as entidades de saúde conforme indicações. O total para o Rio Grande do Sul foi de R$ 224,5 milhões.

Márcia Almansa da Silva é educadora. Graduada em Educação Especial-Surdez, especialista em língua e texto, especialista em deficiência mental, em tecnologias digitais aplicadas à educação, conhecimento de libras. Atuou em vários projetos e municípios na área de Educação. Mentoria e capacitação em inclusão e adaptações curriculares para profissionais de educação básica. Desde 2013 está em Arroio do Meio, atua como professora e integra a ONG Coração Azul – Associação em prol de pessoas autistas.

Por daiane