Cuidados com a saúde íntima feminina no verão

Ah, o verão…

No verão as roupas íntimas tendem a ficar ainda mais úmidas, devido às secreções e ao suor, por isso devemos tomar alguns cuidados para manter a região íntima saudável e aproveitar melhor esta estação.

Então vamos entender um pouco mais sobre a vagina? Esta região possui uma flora característica, um ecossistema com pH ácido (entre 3,8 a 4,5), composto por fungos e bactérias, como os lactobacilos. Para manter uma saúde íntima adequada, precisa haver equilíbrio entre a flora e os estados imunológico e hormonal feminino.

Devido ao calor e à umidade aumentados, a região genital fica mais suscetível a infecções por fungos e bactérias, pois na tentativa de se adaptar, proliferam, acarretando complicações como a candidíase e a vaginose bacteriana.

Como podemos evitar estes transtornos?

Tenha uma calcinha extra com você e troque quando sentir que a sua está úmida. Se estiver na praia, no rio, na piscina, procure não ficar com o biquíni molhado o dia todo, leve outro e se troque.

Se estiver menstruada, substitua os absorventes mais frequentemente e aqui vai uma dica interessante: converse com seu ginecologista sobre o uso de coletor menstrual, pode ser uma ótima opção.

Quando estiver em casa e ao dormir, prefira ficar sem lingerie, assim a região ficará mais arejada. E por falar nisso, evite usar roupas justas, use e abuse de roupas leves, como vestidos, saias e calcinhas de algodão, pois facilitam a transpiração da vulva e não abafam o local.



Erros Comuns:

Utilizar absorventes íntimos para evitar a umidade na calcinha quando não está menstruada. Essa prática mantém ainda mais abafada e úmida a região genital.

Compartilhar roupas íntimas e toalhas.

Pendurar roupas íntimas e biquínis no banheiro. Este local não costuma ser arejado o suficiente, tornando a secagem mais lenta e propicia o crescimento de fungos. Por falar nisso, com que devemos lavá-las? Preferencialmente, com sabão neutro e água abundante, evitando amaciante.

Você também lembrou de cheiros e perfumes? Então… A vagina possui um cheiro específico e natural, por isso não são recomendados perfumes na região genital. A higiene deve ser realizada de uma a duas vezes ao dia, na região externa, na vulva, com formulações líquidas, hipoalergênicas e com pH ligeiramente ácido. Cuidado! Nesta época a tendência é exagerar na higiene! Evite a utilização de: ducha vaginal, sabonetes comuns, desodorantes e lenços umedecidos, pois estes podem causar alergias, irritar e modificar o pH da região genital, e até mesmo causar infecções.

Caso perceba mau cheiro, corrimento vaginal amarelado, esverdeado, coceira na região genital, procure seu ginecologista, pois nem toda coceira é candidíase e nem tudo se trata com cremes vaginais!

AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE COMO SE CUIDAR, BORA APROVEITA O VERÃO COM SAÚDE?

Texto: Dra. Ritajaína de Lima Freitas

Ginecologista e Obstetra

RQE 39711

