Comitiva do Vale do Taquari recebe prêmio no Congresso do Centenário da FIEPS

O Alto Taquari

A delegação gaúcha, representada por 70 idosos do Vale do Taquari, participou dos dias 21 a 24 de janeiro do 38º Congresso Internacional de Educação Física em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento era alusivo aos 100 anos da Federação Internacional de Educação Física (FIEPS). A comitiva do Vale do Taquari recebeu o troféu TOP FIEPS de maior delegação presente no congresso.

Na ocasião, o professor Cristiano Souza da Silva, coordenador do grupo, levou alunos dos projetos de dança e ginástica dos munícipios de Arroio do Meio, Encantado, Relvado e Pouso Novo. Lá, participaram do workshop “Dança para Públicos Especiais”, ministrado por Maria Alice Corazza, principal professora de ginástica para terceira idade da América Latina, Fernando Saraiva, coordenador de eventos sociais da FIEPS e o próprio Cristiano Silva, que atua no Vale do Taquari como professor e coordenador de projetos de dança e ginástica em sete municípios, com mais de 1,8 mil alunos.

Todos participantes receberam das mãos do presidente mundial da FIEPS, Almir Adolfo Gruhn, o certificado de participação do workshop. O professor Cristiano Silva recebeu uma medalha de honra alusiva aos 100 anos da federação, além do troféu TOP FIEPS pela maior delegação do evento.

Silva destacou a satisfação e orgulho dos participantes, “estavam muito felizes. Muitos tiveram a primeira experiência em uma viagem intermunicipal”. Além de participar do congresso, a delegação fez passeios turísticos na região de Foz do Iguaçu, visitando lugares como a Usina de Itaipu, Templo Budista Chen Tien, Marco das Três Fronteiras e Cataratas do Iguaçu.

Ainda no congresso, foi publicado um artigo científico realizado com 210 idosos dos sete municípios onde Cristiano atua como professor e coordenador, juntamente com a professora de dança Ângela Bagatini. O artigo apresentou dados significativos sobre a melhora na qualidade de vida de idosos quanto aos aspectos de alimentação e exercício físico. Intitulado “Alimentação Saudável e Exercício Físico em Idosos – Estudo de Caso”, o artigo foi apresentado para uma banca composta por seis avaliadores da FIEPS e obteve a nota máxima, consolidando cientificamente o trabalho que já é sucesso no Vale do Taquari.

Por daiane