Casal de Arroio do Meio constrói “casa” em jipe e viaja em jornada espiritual

O Alto Taquari

Ela é terapêutica holística e atende os clientes de dentro do Jipe Land Rover enquanto viaja permeando a Cordilheira dos Andes, na Argentina. Ele é desenvolvedor de software e lida com alta tecnologia enquanto dirige pelas vilas e montanhas mais inóspitas da Argentina.

Juntos, o casal Alexandre Heitor Schmidt, 44 anos e Betina Röhsler Bersch, 36 anos, desenvolvem uma viagem de experiências sensoriais e espiritual, dentro de um jipe 4×4, que enfrenta montanhas com bravura e ainda é bastante econômico em relação ao gasto de combustível.

Eles formam um trio: Bê, Xande e Guria. Guria no caso é o Land Rover icônico que em 3 meses, viajou dez mil quilômetros com esse casal super descolado. Bê e Xande contam a trajetória da viagem no Instagram: @journeytoinnerself_

Ali, fazem vídeos, documentam as vivências e postam fotos dignas de prêmios fotográficos. Eles contam por exemplo, das vilas e pequenas cidades por onde passam. Nesta semana, uma postagem ressaltou Humahuaca, uma cidadezinha gostosa com cactos gigantes que encantou o casal. Mas como iniciou esta aventura? Vamos contar agora.

COMO COMEÇOU A JORNADA E ONDE TERMINARÁ

Bê e Xande são aventureiros e durante um ano e meio, percorreram a Europa de mochilão. Voltaram para Arroio do Meio na pandemia. Durante este tempo, compraram um Land Rover e começaram a adaptar o carro, construindo moradia dentro dele.

Em novembro de 2022, estavam prontos para partir e conhecer a Argentina de jipe. Anunciaram nas redes sociais que fariam uma “Jornada para o Eu Interior”, em inglês “journeytoinnerself”, que é o nome do Instagram da dupla.

Esse vínculo espiritual e forte é o que faz ambos viajarem. Betina e Xande possuem uma ligação forte com o mundo holístico e as aventuras são uma forma de celebrar com a natureza e os povos originários.

Bê e Xande viajam pela Argentina conhecendo pequenas vilas, cidades diminutas e passeando por montanhas e vales. A ideia é deixar cidades grandes de lado, para formar conexão com a potência da natureza e com a população local.

Explorando os interiores e os locais remotos, beirando a Cordilheira dos Andes, eles vivem a jornada interior. “Já passamos por vilas e povoados incríveis. O nosso foco não é cidade grande. As vilas nos atraem porque conseguimos ter contato com indígenas e nômades”, salienta Betina.

Em meio as paisagens paradisíacas e ao povo simples argentino, o casal aprendeu lições marcantes. “Nós aprendemos a confiar mais no curso natural das coisas, porque todos os dias temos que decidir onde vamos dormir, decidir onde vamos almoçar ou se vamos ter posto de gasolina para abastecer. Se começarmos a nos preocupar, não viajamos, então deixamos tudo na mão no universo”, diz Alexandre.

Bê e Xande devem voltar para Arroio do Meio em abril. Eles exploraram o Norte da Argentina e estão em viagem pelo Sul. O objetivo é chegar até Ushuaia, conhecida como a Cidade do Fim do Mundo por estar mais perto do continente gelado da Antártida.

AS DIFICULDADES

Entre as dificuldades da viagem, tiveram de aprender a como viver com uma perda familiar. Durante a trajetória, receberam a notícia da morte do padrinho de Bê. O fato mexeu emocionalmente com a dupla que hesitou em continuar a viagem.

O impacto da notícia os acompanhou durante um trajeto, porque o padrinho foi o grande incentivador da jornada. “Não há caminho, o caminho se faz ao andar”, sustentava o padrinho ao casal. Diante de tantas lições, eles aprendem lições de impermanência e a traçar novos rumos dia após dia.

ORÇAMENTO

Bê e Xande transcorreram com o jipe, 10.051 km. O gasto de combustível foi de R$3.450,00. “Lembrando que o preço do combustível na Argentina é bem menor que no Brasil”, salienta Xande.

O valor médio do litro até agora foi de R$ 3,70. “ Inclusive o preço do combustível foi um dos grandes motivos para escolhermos a Argentina”, complementa Betina. Até agora, a Guria, já consumiu 931 litros de diesel.

Para acompanhar a jornada de Bê, Xande e Guria, o Instagram é: @journeytoinnerself_

Por daiane