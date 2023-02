Carnaval altera horário de atendimento

O Alto Taquari

Os festejos de Carnaval alteram horário de atendimento de alguns estabelecimentos. Em relação ao comércio de Arroio do Meio, a secretária-executiva da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Raquel Scheid, destaca que no sábado as lojas irão atender, normalmente. Já na segunda-feira, fica a critério de cada lojista ou rede decidir ou não pelo atendimento e na terça-feira de Carnaval estarão fechadas.

Conforme Raquel, a orientação é de que cada loja avise pelas redes socias ou com cartazes no estabelecimento se irá abrir ou não na segunda-feira. Além disso, na segunda muitos que irão folgar é para compensar o domingo trabalhado que antecedeu os festejos de Natal. A CDL Não irá atender na segunda e terça-feira.

A Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio (Acisam) não terá horário de expediente na terça-feira de Carnaval. Conforme o secretário-executivo, Ernani Arend, em relação às empresas associadas fica a critério de cada uma atender ou não na segunda e terça-feira.

Sobre o atendimento da rodoviária de Arroio do Meio, na segunda e terça-feira, o estabelecimento funcionará em horário normal das 6h15min até as 19h. Caso a população queira tirar dúvidas sobre os horários de ônibus na terça de Carnaval, podem entrar em contato pelo telefone 3716-1334.

As unidades dos Correios funcionam normalmente nesta sexta-feira (17) e no sábado (18), já que as comemorações de Carnaval alteram o expediente somente na próxima semana. Na segunda-feira (20) e na terça (21) não haverá atendimento nas agências. A retomada das atividades acontece na quarta (22), a partir do meio-dia.

BANCOS

Nas agências bancárias, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento durante o feriado de Carnaval na segunda e terça-feira. Na Quarta-Feira de Cinzas o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências. As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (quarta-feira, 22/02).

PREFEITURAS

Em Arroio do Meio, Marques de Souza, Travesseiro, Capitão e Pouso Novo as prefeituras não irão atender na segunda e terça-feira. Caso a população precise de atendimento de saúde em Arroio do Meio pode se dirigir para o Hospital São José. No município de Pouso Novo, haverá atendimento de plantão para a saúde (98124-9797), secretaria da saúde (98124-9600), Inseminação Artificial (981248855) e Plantão da Água (98124-7733).

Por daiane