Cantora mirim Laura Froner lança show em 2023 em Arroio do Meio

O Alto Taquari

Ela subiu ao palco pela primeira vez no Festicam (Festival de Arroio do Meio), aos cinco anos. Aos 6 anos, já estava no programa Raul Gil, como uma das promessas vocais.

E deste então, a pequena Laura Froner ganhou os palcos para viver a vibração da música. Apaixonada pelo canto, Laura participou de festivais estaduais onde ganhou o primeiro lugar.

Hoje, se apresenta em feiras e casamentos e possui um Instagram com mais de 12 mil seguidores. Ali, ela expõe seus projetos e performances.

Laura Froner é orgulho para os pais, Ana Laura Froner e Jean Carlo Gonçalves e para o município de Arroio do Meio. Através do canto, ela leva a cidade e toda a sua sonoridade.

ROTINA INTENSA

Laura reside em Arroio do Meio com os pais e possui um cotidiano intenso de dedicação à arte. Concilia com os estudos, com aulas de música com a professora Betânia Bersch Delazeri, e uma rotina de exercícios vocais, aulas de inglês, violão e dança.

“Eu amo o meu dia a dia e me sinto realizada. Pois me sinto livre quando interpreto”, salienta a garota, que já fez cover da Anitta em Girl from Rio.

Destaque nas redes sociais

Laura possui um visual vibrante e suas fotos e performances destacam-se nas redes sociais.

A garota talentosa de Arroio do Meio gosta de se expressar quando canta e para isso, coloca sua alma e coração.

Laura tem todo o apoio dos pais que a impulsionam na jornada e este ano, realizará seu maior sonho: ela lançará o SHOW DE LAURA FRONER.

LAURA LANÇA SEU SHOW EM 2023

Será um show vibrante, com um repertório selecionado para transmitir energia e alegria ao público.

O lançamento será em Arroio do Meio, cidade onde iniciou sua carreira. A data para o evento deve ser anunciada em breve.

A mãe de Ana Laura promete: “ é um show meticulosamente pensado, desde a sua origem, com a participação dos melhores profissionais em todas as áreas. Será o que tem de mais produzido na sua região e o resultado só poderia ser esse: um show sem igual no sul do País”, vibra.

O show contará com jovens e talentosos músicos.

A equipe projeta trilhas com efeitos sonoros e sincronismo de luzes impactantes.

As projeções personalizadas vão produzir um espetáculo sem igual para o Vale do Taquari. Um grupo de bailarinos que interagem com a cantora, darão movimento e empolgação enquanto Laura canta e dança.

A cantora interpretará canções de Rihana, Beyoncé, Dua Lipa, Glee, Lady Gaga, Ariana Grande, passando pelo pop nacional dando voz às músicas de Melim, Iza, BFF.

“Vai ser um show especial ao público jovem e adolescente”, garante a artista.

Música, dança, som, luz, alma e coração!

Um show vibrante, com um repertório selecionado para transmitir energia e alegria ao público.

Uma banda de jovens e talentosos músicos. Trilhas com efeitos sonoros e sincronismo de luzes impactantes, aliados a incríveis projeções personalizadas, transformam o show de LAURA FRONER num espetáculo sem igual!

Um grupo de bailarinos que interagem com a cantora, dão movimento e empolgação ao show.

Um repertório transitando entre o pop internacional ( Rihana, Beyoncé, Dua Lipa, Glee, Lady Gaga, Ariana Grande), e o pop nacional ( Melim, Iza, BFF) garantem um show especial ao público jovem e adolescente.

Meticulosamente pensado, desde a sua origem, com a participação dos melhores profissionais em todas as áreas, o Show de LAURA FRONER é o que tem de mais produzido na sua região e o resultado só poderia ser esse: um show sem igual no sul do País!

Por daiane