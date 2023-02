Caminhada de 100 quilômetros até o Cristo Protetor

Coluna do Alício

Oriundos de diversas cidades do Estado, como Porto Alegre, Sapiranga, Santa Maria, Antônio Prado, Venâncio Aires, Lajeado, Arroio do Meio e Estrela, um grupo de caminhantes coordenado pelo projeto de caminhadas Passeios na Colônia participou entre o sábado e a terça-feira de carnaval da Travessia dos Vales do Taquari e Rio Pardo, uma caminhada com trajeto de 100 quilômetros. A iniciativa começou em Sério e seguiu por Santa Clara do Sul, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Mato Leitão, Venâncio Aires, Forquetinha, Marques de Souza, Arroio do Meio, Capitão e Encantado. Como marca ambiental foram plantadas 100 árvores no trajeto. Confira alguns dos registros dessa iniciativa.

Por daiane