O Alto Taquari

No feriadão de Carnaval, é comum muitas pessoas pegarem a estrada e viajarem para o litoral ou outros destinos. No entanto, alguns cuidados e atenção nas rodovias federais e estaduais são necessários para evitar transtornos e acidentes. Em Arroio do Meio, além da ERS-130 também estão próximas as rodovias BR-386, ERS-129 e RSC-453.

Em Lajeado, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o efetivo entre os dias 17 e 22 de fevereiro na 386 para a Operação Rodovida em função dos festejos de Carnaval. O inspetor chefe da 4° delegacia da PRF que fica em Lajeado, Paulo Reni, traz dicas e cuidados necessários nas estradas durante o feriadão.

“Verificação das condições do veículo, a escolha do melhor horário e trajeto para o deslocamento, a própria condição de descanso, passando por procedimentos simples como colocar o cinto de segurança em todos os passageiros além do condutor, é claro. Após iniciar o deslocamento, manter controle sobre a velocidade, adequando-a às condições climáticas e do fluxo, ultrapassar somente em locais permitidos e com segurança, manter distância dos demais veículos e sinalizar com antecedência as intenções de manobras, com o uso das setas de sinalização.”

Reni também orienta para quem for dirigir não beber. “A PRF estará com efetivo reforçado, onde todas as equipes estarão com bafômetros, buscando verificar tal situação e retirar de circulação aqueles que não respeitarem as regras.”

Em relação aos tipos mais comuns de acidentes em épocas de feriado estendido, Reni destaca que são os seguintes: Saídas de pista, colisões traseiras e colisões transversais. De acordo com ele, isso ocorre, pois, a quantidade maior de veículos na pista, diminui a distância entre eles e com isso, o tempo para as reações diminuem.

Reni ressalta que o trabalho da PRF estará direcionado para locais e horários que as estatísticas demonstram maior incidência de ocorrências e fiscalizará as condutas mais lesivas sem esquecer o combate ao crime e a educação para o trânsito. O telefone 191 pode ser acionado em caso de ocorrências.

EXPECTATIVA DE MOVIMENTAÇÃO

A expectativa em relação a movimentação na BR-386 é de que a quantidade de veículo vai variar de acordo com a região. De acordo com Paulo Reni, enquanto na parte mais norte da rodovia o total de veículo na saída e no retorno, deve superar os 25 mil, nas proximidades da capital deve superar os 60 mil em cada sentido. Na região do Vale do Taquari, o número aguardado é de 50 mil veículos em cada sentido, tanto na sexta, quanto na terça-feira. Horários de pico serão de sexta a manhã de sábado e tarde/noite de terça-feira e manhã de quarta.

COMANDO RODOVIÁRIO ESTADUAL

Para o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Encantado que fica na ERS-129, os dias de maior movimento será a partir da sexta-feira à tardinha até o sábado de manhã e no retorno que será no fim da tarde de terça-feira. Haverá aumento da fiscalização com radar e também as abordagens para o combate à criminalidade e orientações para evitar acidentes.

Já na RSC-453, o dia de maior movimento é aguardado para a sexta-feira entre Venâncio Aires e Lajeado. As fiscalizações também serão intensificadas no trecho. Assim como em outros anos, a movimentação deve ser tranquila nos dias de feriadão, pois muitos que irão viajar passam pela 386 ou pela RSC-287 em Venâncio Aires em direção a Porto Alegre e Litoral.

Por daiane