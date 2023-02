Arroio do Meio e Lajeado dividirão custos de projeto para construção de nova ponte

O Alto Taquari

Nas três ultimas semanas os prefeitos de Arroio do Meio, Danilo José Bruxel e de Lajeado, Marcelo Caumo, evoluíram conversações sobre a necessidade de uma nova ponte sobre o rio Forqueta. A decisão é que os dois municípios irão pagar em conjunto o projeto, e buscar apoio do RS e governo federal para o investimento.

A nova ponte será construída ao lado da histórica Ponte de Ferro, ligando as ruas Marechal Floriano Peixoto e Alberto Pasqualini, na popular estrada velha, entre a Barra do Forqueta e o bairro Carneiros.

De acordo com o secretário de Administração, Áurio Paulo Scherer, no local já existe fluxo consolidado que intensificou nas últimas semanas devido as reformas feitas pela EGR na ERS-130. “É uma alternativa estratégica para o desenvolvimento, considerando ligações e costumes já existentes na rotina da população e trabalhadores […] mesmo assim não vamos desistir da duplicação e a Ponte de Ferro será preservada”, declarou Scherer.

O secretário revela que num futuro não muito distante outro ponto de travessia poderá ser projetado para Forqueta Baixa com o bairro Olarias. A ponte a Colinas também segue no horizonte. “Ainda não são projetos de necessidade imediata, mas estão projetados para o futuro”.

Por daiane