Arroio do Meio divulga ranking das maiores empresas

A secretaria da Fazenda de Arroio do Meio divulgou nessa semana o ranking das maiores empresas no Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) e em Valor Adicionado Fiscal (VAF) estadual, com ano base 2022.

Entre as 10 primeiras do VAF, a BRF S/A segue na liderança. Houve inversão na segunda posição com que passa a ser ocupada pela Neugebauer, seguida pela Girando Sol. As empresas do Grupo Bio, que chegaram à 6ª colocação no ranking do ano passado, não figuram entre as maiores este ano. De acordo com o secretário da Fazenda, Valdecir Leandro Crescêncio, o Grupo Bio, decentralizou os centros de distribuição, e passou a tributar as notas de venda no Ceará e Interior do São Paulo. No ISSQN a Brasrede Telecomunicações Ltda lidera o ranking do ISS variável e a Translati o Super Simples.

Ranking Super Simples Nacional Translati Serviços e Transportes Ltda: R$ 168.253,37 Centro de Formação de Condutores Schweizer Ltda: R$ 78.234,79 SS Soluções em Serviços de Instalações: R$ 73.802,18 Marostega Transporte e Logística Ltda: R$ 46.177,35 Barden/Blau Advogados Associados: R$ 45.887,15 Edenilson Marsango Eireli: R$ 45.761,77 Agripeças Representações Comerciais Eireli: R$ 42.449,83 Transportes e Terraplanagem Frehlich: R$ 42.002,38 Fell Transporte e Guincho Ltda: R$ 36.037,88 Plack – Ar Condicionado e Refrigeração: R$ 34.044,93 Idez Sistemas Ltda: R$ 33.834,57 Bruno Selig Odontologia: R$ 32.661,75 Ned-Serviços Ltda: R$ 31.029,67 Fröhlich & Kafer: R$ 30.821,61 Vagson M. Marques Ltda: R$ 30.115,54 Município de Arroio do Meio: R$ 29.632,05 Valevet Serviços Veterinários Ltda: R$ 28.505,77 IS Serviços de Solda e Pintura Ltda: R$ 28.180,79 Segurplus Corretora de Seguros: R$ 25.594,92 Schmidt, Blau e Schneider – Sociedade de Advogados – Demais: R$ 25.507,85 Mecânica Diesel CL Ltda: R$ 25.287,40 Jonatam Cesar Gebing: R$ 21.656,95 Novo Cão Clínica Veterinária e Serviços de Adestramento Ltda: R$ 21.431,59 Studer Manutenções Industriais Ltda: R$ 20.563,88 Laboratórios Ribas de Análises Clínicas Ltda: R$ 19.730,55 Guinchos Pinheiro Ltda: R$ 18.985,18 Maico Fernando Gerhardt: R$ 18.429,42 Oficina Mecânica Lenz & Hammes Ltda: R$ 16.595,14 Wolf e Wolf Elevadores Ltda: R$ 16.160,16 Volken Serviços de Lubrificação Ltda: R$ 16.055,57 Leks Tur Transportes Ltda: R$ 15.630,71 Sturmec Manutenção e Locação Industrial Ltda: R$ 15.215,95 Laboratório Medscheibe Ltda: R$ 13.327,75 Brock Assessoria Esportiva e Administrativa Ltda: R$ 12.943,77 Clínica Kerbes Ltda: R$ 12.332,42 Practica Soluções em Limpeza Ltda: R$ 12.291,01 Tornearia Aimoré: R$ 12.266,59 IVM Serviços Ltda: R$ 11.726,87 Thermosol Sistemas Comércio e Representação Ltda: R$ 11.319,57 Flip Estratégia de Marketing Ltda: R$ 10.938,28 Transporte de Cargas Especiais Mallmann Ltda: R$ 10.719,20 Ricardo Steffens: R$ 10.656,74 Lauri José Schmitz & Cia Ltda: R$ 10.642,60 Disim Industria de Máquinas e Serviços: R$ 10.222,61 Cristiano Gaspar de Oliveira & Cia Ltda: R$ 10.088,08 Executivo Empreendimentos Imobiliários Ltda: R$ 9.913,30 AME Comunicação Ltda: R$ 9.434,29 Aliança Fértil Comércio de Cama de Aviário, Serviços e Transportes: R$ 9.336,49 Porte Empreendimentos Imobiliários Ltda: R$ 9.058,87 Corbella Representações Ltda: R$ 8.980,06 Total dos Pagamentos R$ 1.330.477,15

RANKING DO VAF: BRF Foods: R$ 405.982.000,00 Neugebauer: R$ 259.912.000,00 Girando Sol: 243.000.000,00 Dália: R$ 102.708.000,00 Minuano: R$ 81.254.000,00 Bremil: R$ 60.538.000,00 Serraff: R$ 19.476.000,00 Languiru: R$ 9.659.000,00 Total: R$ 1.263.078.000,00

Ranking ISS Variável de 1° de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 Brasrede Telecomunicações Ltda: R$ 242.605,06 Recapagem Pneus Leo Ltda: R$ 136.762,99 Caixa Econômica Federal: R$ 100.636,66 Savat Serviços de Anestesia Ltda: R$ 96.134,41 Wallerius Corretora de Seguros Ltda: R$ 82.123,77 Donato Thomas: R$ 65.960,42 Lavanderia Hibisco Ltda: R$ 65.638,49 Banco do Estado do Rio Grande do Sul: R$ 55.840,44 Banco do Brasil S.A: R$ 52.930,97 Sociedade de Médicos de Arroio do Meio (Somed): R$ 50.973,12 Centro de Diagnóstico por Imagem São José: R$ 45.160,35 Filipe Carvalho Pereira: R$ 35.267,01 Ouroseg Corretagem de Seguros Ltda: R$ 34.579,27 Sidnei Augusto Thomas & Cia Ltda: R$ 33.463,11 Brasil – Sul com Representação Produtos de Limpeza Ltda: R$ 31.735,41 Sulati Transporte e Representações Ltda: R$ 27.434,97 Cooperativa de Transportes do Vale do Taquari Ltda: R$ 27.011,77 Transportes Oasis Ltda – EPP: R$ 18.414,26 Korner Representações Ltda: R$ 16.583,55 Gabi Schneider & Cia Ltda: R$ 15.756,06 Depar Representações Ltda: R$ 15.625,49 Transportes Irmãos Cé Ltda: R$ 15.507,40 Altair Dallacort Transportes Ltda: R$ 14.585,69 A.Gerhardt Representações Ltda: R$ 14.194,85 LV Clínica de Otorrino e Pediatria Ltda: R$ 13.676,83 Empresa Arroio do Meio de Transportes: R$ 11.580,24 Nexpa Exportação e Importação Ltda: R$ 11.553,91 Cooperativa Cred Livre Adm Associação dos Vales: R$ 10.610,18 Immich Representações Ltda: R$ 10.292,78 Cargio Com e Representações Ltda: R$ 9.751,19 Gop Clínica Médica Ltda – EPP: R$ 9.527,80 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Associados: R$ 8.802,80 Magnum Representações Ltda: R$ 8.733,00 LBH Transportes Ltda: R$ 8.291,94 Schnack Transportes Ltda: R$ 7.901,60 Ricardo Alexandre Gabriel Ltda: R$ 7.821,46 Transportes D.A.C Ltda: R$ 7.809,36 Científica Cons, Asses e Treinamento Ltda: R$ 6.928,76 Belfaactus Adm. Corretora de Seguros Ltda: R$ 6.263,55 KF Soluções Ambientais Ltda: R$ 6.215,80 Gerson Fernando Lagemann: R$ 6.012,25 Padre Reus Adm e Corretora de Seguros: R$ 5.992,29 Kunrath Medicina Sociedade Simples Ltda: R$ 5.253,19 João Erson Johann – Me: R$ 5.189,20 D’Forket Representações Ltda: R$ 4.986,15 Central Gaúcha Coop. Transp.Carg.Pass.Ltda: R$ 4.941,96 Grehs Clínica de Saúde Eireli – Me: R$ 4.486,41 Representações Jacardo Ltda: R$ 4.128,11 B Agro Serviços Agropecuários Ltda: R$ 4.101,89 Agromelca Máquinas Agrícolas do Brasil Ltda: R$ 4.064,45 Total dos Pagamentos R$ 1.489.842,62

