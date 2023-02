Arroio do Meio confirma primeiro caso de dengue em 2023

O Alto Taquari

O primeiro caso de dengue de 2023 em Arroio do Meio foi confirmado na última semana pelo Laboratório Lacen, de Porto Alegre.

O município se mobiliza para bloquear o mosquito e evitar o aparecimento de mais casos da doença. A secretaria de Saúde realiza ações de conscientização no combate ao transmissor da doença.

Quatro agentes epidemiológicos intensificam o trabalho de fiscalização nas últimas semanas. Eles investigam lugares com água parada e exterminam focos de proliferação do mosquito. Periodicamente é realizada a coleta de larvas em pontos estratégicos para análise.

Os agentes também visitam casas, lojas e mercados para orientar a população sobre a importância da prevenção. O secretário de Saúde, Gustavo Kasper, destaca que a comunidade precisa se envolver.“Uma ação semanal em casa, de retirar a água parada pode impedir que ovos, larvas e pupas do mosquito cheguem à fase adulta, freando a transmissão da dengue”, destaca.

PALESTRAS

Outras iniciativas de combate à prevenção incluem palestras sobre meios de proliferação do mosquito, sintomas e sinais da doença e entrega de folders explicativos e imãs de geladeira nas escolas das três redes de ensino pelo Programa Saúde na Escola junto com os agentes de endemias, capacitação dos agentes de endemias e agentes de saúde, desinsetizações, entre outras. As ações também contam com a parceria da secretaria de Educação e departamentos de Meio Ambiente e de Serviços Urbanos.



