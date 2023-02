Arroio do Meio abre ano letivo para 600 professores e funcionários

O Alto Taquari

Professores, monitores e demais servidores da área da educação marcaram presença na abertura do ano letivo municipal 2023 com palestra que teve como tema ‘Educação e Produção de Sentido: Um Futuro Possível’. A palestrante, professora, doutora e especialista em Neurociência Aplicada, Cris Vieira, destacou o assunto.

O evento foi realizado, na manhã de segunda-feira, dia 13, no CTG Querência do Arroio do Meio. Cerca de 600 funcionários do setor do município participaram da programação que é fundamental para trabalhar com o aluno em sala de aula.

Para a secretária de Educação de Arroio do Meio, Iliete Winck, a acolhida para a equipe é importante para fazer a diferença no dia a dia escolar daqueles que atuam para ensinar e repassar o conhecimento aos estudantes. “Um ambiente repleto de boas energias, expectativas e esperança. Estávamos esperando por vocês. É sempre bom encontra-los bem, dispostos a tornarem este ano ainda melhor que o anterior.” Para ela, o momento também foi de reflexão para que os mestres possam colocar em prática no ambiente escolar o aprendizado da abertura do ano letivo.

“Mudanças muito significativas ocorreram nos últimos anos em todas as áreas. No que tange a Educação, foi necessário de adaptar a novas metodologias de ensino, além de um olhar especial para os nossos estudantes. Nesse cenário, vocês profissionais da educação, se reinventaram para que as nossas crianças e adolescentes entendessem, se adequassem e interagissem com as mudanças. Desejo um excelente ano letivo, sejam empáticos e comprometidos”, destaca a professora e secretária, Iliete Winck.

Para a professora e presidente do Sindicato dos Professores de Arroio do Meio (Sipram), Andréa Susana Lange Barth, começar mais um ano letivo é uma grande alegria. Ela, que atua na área há 26 anos, diz que ser professor é um trabalho nobre e uma missão de desafios. “Exige muito de cada um, mas quando se faz por amor o resultado é sempre gratificante. Desejo um 2023 cheio de sabedoria. O ano é de transformação e o aluno precisa encerrar o ano diferente da forma que começou. Precisamos transformar essas crianças e a vida delas para melhor. A paciência também é importante é uma das características mais importantes na arte de educar”, destaca Andréa.

Em tempos de pandemia, as aulas assumiram por um período o sistema online. Neste ano, os estudo retornam sem restrições e Andréa considera o presencial fundamental para fazer a diferença com os alunos. “Aulas presenciais são fundamentais para o crescimento e evolução de uma pessoa.”

A programação também contou com a presença do prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel; vice, Adriana Meneghini Lermen; secretários municipais, vereadores; presidente do Conselho Municipal, Rosaura Rabaioli e demais convidados.

AULAS

Os alunos retornaram para a sala de aula em 15 de fevereiro. O total de 2.490 alunos voltaram paras as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef’s) sendo que desse número 460 fazem parte do projeto Mais Educação e 400 do Turno Integral. No caso do integral, as atividades recomeçam em seis de fevereiro para crianças de 4 e 5 anos.

Por daiane