Jornal Online

Encerrou na terça-feira, dia 31º, o mandato do deputado estadual Sidnei Eckert (MDB). O ex-prefeito de Arroio do Meio, assumiu cargo eletivo na Assembleia Legislativa do RS em 11 de janeiro. Nesses 20 dias agendou uma série encontros com secretários estaduais e integrantes do Poder Executivo.

O último compromisso parlamentar de Eckert culminou com a primeira reunião oficial do secretário de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, para aprimorar o projeto do plano de concessão do Bloco 2, que contempla a ERS-130, ERS-129 e RSC-453, que teve leilão adiado em agosto após descontentamento de líderes regionais.

Do encontro participaram o prefeito Danilo José Bruxel, presidente da CIC-VT, Ivandro Rosa, presidente do Codevat, Luciando Moresto, presidente do conselho de Administração da Dália, Gilberto Antônio Piccinini, e o presidente da Acisam Adelar Steffler, entre outros representantes de classe e empresário do setor de logística.

Na avaliação de Eckert, no diálogo o secretário pode constatar a pressa e a necessidade de duplicações de rodovias estaduais e obras de estrutura viária como pontes e viadutos. “Nos afirmou que vai se inteirar de custos de implantação e legislação do sistema free-flow, pedágio sem cancelas, já em funcionamento em alguns pontos de SP e RJ, e se inteirar dos projetos com a equipe técnica que é a mesma do mandato anterior, para encontrar um equilíbrio das tarifas e investimentos necessários”, detalhou Eckert.

O presidente da Acisam Adelar Steffler, pontou que a reunião foi uma das mais positivas desde 2010. “O secretário Capeluppi se mostrou flexível se prontificou em ajudar a desenvolver soluções para as necessidades e demandas. Além da justiça tributária, o free-flow vai aumentar a arrecadação e gerar menos custos logísticos, mais segurança e fluidez. Atualmente com a cobrança decentralizada em Palmas, Cruzeiro e Boa Vista do Sul, uma minoria paga valores altíssimos. Parte da população vai criticar. Mas porque nunca fizeram a conta dos gastos em congestionamentos, risco de acidentes e prejuízos com estradas precárias. Só entre Arroio do Meio e Lajeado, muitas vezes se leva 30 min num trajeto que poderia ser feito em cinco minutos. A média de um caminhão que trafega a 70 ou 80km/h, faz média de 2km/l, num congestionamento circula 300m por litro. Estamos órfãos de obras de estrutura viária há pelo menos 40 anos. A situação precária das rodovias não condiz com que o Vale propõe de desenvolvimento. Ficamos muito satisfeitos com a receptividade e em especial ao deputado Sidnei pela articulação”, complementou Steffler.



UTI E SUSTENTABILIDADE AMBIEMENTAL

Também na terça-feira, Sidnei Eckert, articulou reunião com a Secretária Estadual de Saúde Arita Bergmann e equipe, que teve a participação do Danilo José Bruxel e Diretora do Hospital São José Niúra Rodrigues da Silva. A pauta foi o encaminhamento do credenciamento da UTI em Arroio do Meio, incluindo equipamentos e recursos que faltam.

Da secretaria Estadual do Meio Ambiente, trouxe informações de que está em estudo projeto para estimular a aquisição de biodigestores, por meio da isenção de juros de financiamentos. Na mesma linha, o Estado pretende intensificar políticas públicas em torno do hidrogênio verde.

SEGURANÇA PÚBLICA

Na Secretaria de Segurança Pública, Eckert recebeu informações de que Estado vai continuar a formar novos soldados e no mínimo sempre manter o efetivo existente. Horas extras são vistas com bons olhos em manter os servidores trabalhando mais tempo, sem ter que fazer ‘bicos’ e representam mais efetivo nas ruas. GPS nas Viaturas é um trabalho que iniciou e deve ser intensificado nos próximos anos; 190 centralizado em um ou dois municípios por região deve acontecer ainda durante esse ano, representa mais qualidade no atendimento ao cidadão e mais soldados nas ruas protegendo a população. O videomonitoramento e cercamento eletrônico das regiões vai ser ampliado, além da inteligência e integração policial.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Com o Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, Eckert ficou a par da formulação e a execução de políticas públicas nas áreas do trabalho, geração de renda, empreendedorismo e qualificação profissional; promoção à inovação e à tecnologia no mercado de trabalho, a crédito, microcrédito e garantias complementares; a FGTAS fica vinculada a pasta. A qualificação da mão de obra em parceria com a Secretaria da Educação vai ser uma das prioridades para alunos e cidadãos; captar recursos para às MEIS, empresas de pequeno porte e microempresas com a formação desses empreendedores em gestão, mercado e de como fazer bom uso do crédito vai ser uma atividade em parceria com o SEBRAE e Administrações Municipais. Eckert comentou com Sossella que o Vale do Taquari, tem oportunidades de trabalho e que essas políticas públicas são muito importantes para o desenvolvimento da região.

Sidnei revelou que não vai assumir nenhum cargo em secretarias deste governo e que vai continuar assessorando o deputado federal Alceu Moreira e o estadual Luciano Silveira, no Vale do Taquari, pela proximidade com o município de Arroio do Meio, a família e especialmente a mãe Aniva que tem 89 anos.