A Vila entre as Montanhas em Dr. Ricardo

Localizado em Linha Bonita no interior de Doutor Ricardo, o empreendimento “Villaggio Dei Monti”, ou seja, a “Vila entre Montanhas”, surge como exemplo de aposta no turismo regional, principalmente por estar próximo ao Cristo Protetor de Encantado, à Gruta de N.S. de Lourdes, ao Museu do Pão e do Vinho de Ilópolis, entre outros. Idealizado pelo empresário Edson Bertozzi e a esposa Grasiela Benacchio. Oferece hospedagem e vivências em meio à natureza e paisagens exuberantes com fácil acesso pela RS-332.

Baita ideia!

Nos ambientes da Casa Benvenutto, situada no caminho para o Viaduto 13 em Vespasiano Corrêa, uma homenagem para a Ferrovia do Trigo que tanto tem atraído visitantes.

Foto baita ideia

Na Pérola do Vale

Mesmo em tempos de estiagem, o rio Forqueta encanta quem circula pelos lados de Forqueta no limite com Marques de Souza.



Recortes

Anta Gorda se destaca pela produção de nozes, leite, religiosidade e belezas naturais. A colonização italiana também é uma das características desse belo município.





Por daiane