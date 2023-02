Travesseiro realiza rodada final do futebol 7 na SER Juventude

O Alto Taquari

Promovido pela Litrafa com apoio da Administração Municipal de Travesseiro, chega ao seu final domingo, dia 29, o Campeonato Municipal de Futebol 7. Os finalistas foram definidos na rodada semifinal disputada no último domingo no campo da SER Juventude. Na primeira partida da tarde as equipes do Desimpedidos e Laranja Mecânica empataram em 1 x 1, levando a decisão para os pênaltis, onde o Desimpedidos venceu por 2 x 0. A segunda vaga de finalista foi disputada entre as equipes do Bar da Ivete e a equipe do O que Importa O que Interessa, que terminou empatado sem gols no tempo regulamentar. Nos pênaltis a vantagem foi do Bar da Ivete que venceu por 3 x 2. Os jogos finais de domingo acontecem no campo da SER Juventude, iniciando às 16h, com a decisão do 3º e 4º lugar entre as equipes do Laranja Mecânica e o O que Importa. A partida final acontece logo em seguida valendo o título da competição entre as equipes do Bar da Ivete e o Desimpedidos. No final dos jogos acontece a entrega da premiação.

Por daiane