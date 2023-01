RUMORES, TENDÊNCIAS E DESAFIOS

Resenha do Solano

Se a coligação PP e PDT está com a máquina e a caneta na mão para ousar e mostrar serviço para população, a diplomação e posse de Sidnei Eckert na AL/RS, mesmo que por 19 dias, lhe conferem uma condecoração política superior aos supostos adversários e sucessores de Danilo III. Só Eckert vai ser chamado de deputado nas canchas de bocha e lugares públicos até outubro de 2024, além de transito ‘diferente’ no governo estadual.

Os dois lados terão dificuldades de grupo. O PDT tradicionalmente não consegue se manter unido e frequentemente é vítima de ‘oportunismo e traições’. O MDB realizou confraternização no último domingo, dia 15, para valorizar o momento de Eckert, as famílias emedebistas, militância feminina e dos jovens. O presidente da sigla Rodrigo Kreutz (MDB) negou informações de bastidores sobre a oficialização de uma desfiliação de um líder tradicional do partido “será revertido” e minimizou ausências consideradas “naturais” em janeiro, já que confraternização foi organizada de última hora.

O motivo extraoficial da suposta desfiliação seria o posicionamento do partido em âmbito nacional, mais perto da esquerda, e falta de apoio dos líderes locais numa demanda burocrática. Podem surgir surpresas tanto no PTB e novas siglas, com ‘puxadores’ de voto. O PT que estava ‘morto’ na eleição passada, vem mais ‘assediado’.

PROMOTORA SUGERE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA NOVO ABRIGO DE MENORES – Nas próximas semanas a Promotora de Justiça, Dra. Carla Pereira Rêgo Flôres Soares, vai reunir prefeitos da Comarca de Arroio do Meio, para redefinir o formato do abrigo de menores. Ela vai sugerir um consórcio público intermunicipal.

No mês de setembro ocorreu um fato grave, que ensejou a instauração de expediente no Ministério Público a fim de apurar suas causas. Até o momento, foi apurado que ocorreram outros episódios variados e igualmente graves na Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam), os quais apontaram desafios na padronização do acolhimento envolvendo menores de outras comarcas, além da qualidade atendimento e prestação de contas, em âmbito geral. Tais fatos tornaram insustentável a permanência dos menores no local, uma vez que, ao invés de estarem em ambiente protegido, estavam passando por situações de risco, o que fez com que o Ministério Público e o Poder Judiciário não mais permitissem que menores fossem acolhidos no local. Também no transcorrer dos últimos anos foi constato conflito de interesses, apesar da finalidade filantrópica, entre outras irregularidades.

No momento o Ministério Público está com expediente em tramitação para apurar responsabilidades, que podem levar a outros desdobramentos. Provisoriamente menores da comarca que precisam de atendimento estão sendo encaminhados para abrigos de outras cidades. Segundo a promotora, o formato público envolvendo apenas municípios da comarca vai permitir um controle mais eficiente da gestão, questões estatutárias e burocráticas, e proporcionar qualidade no atendimento, além de manter os menores mais próximos de suas famílias.

Ela reconhece que Amam teve um papel social importante ao longo da história com o protagonismo de líderes preocupados e engajados. No entanto, entende que é necessário mais eficiência e integração de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes.

TRAZ MAIS CERVEJA PARA ESSE POVO – O último sábado ficou marcado pelo lançamento do terceiro clipe da banda capitanense Werner e Cia: Traz Mais Cerveja para esse povo. O proprietário da banda Daniel Werner, reconhece que em 12 anos de estrada, o espírito musical vai muito além de apenas almejar o sucesso, e sim, mostrar para pessoas novos caminhos e novidades em termos de composições conquistando novos espaços e fãs. O clipe foi produzido pelo Estúdio Santa Cruz e o local de filmagem foi o Paradise Coutry Clube De Propriedade De Elton Pedralli e Família. Contou com a participação dos integrantes Maicon Eckel (bateria), Cristiano dos Santos (baixo/vocal), Gilberto do Amaral (guitarra/voz), Jeferson Baroncello (teclado/acordeon/ voz), Genésio Silva (saxofone), Elivelton Meneguini (trompete / voz), Guilherme Felipe Hendges (trompete/ trombone), Eduardo Santos, o Duda (vocal) e Daniel Werner (VOCAL / DIRETOR E PROPRIETÁRIO ). Além de RAFAEL KUNZLER, DARLEI LEIDENS e MAIK ROHR na técnica. O material está disponível no

FALTA DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL – Como no trânsito, o mar, os rios e lagoas, também possuem suas regras de tráfego: os carros são como as lanchas, as motos são como os jet-skis e os pedestres são como os banhistas. Na minha visão, o acidente náutico registrado na noite do último sábado em Estrela, o Vale do Taquari precisa investir um pouco mais em propaganda institucional e sinalização adequada sobre a navegabilidade e balneabilidade.

O vereador César André Kortz (MDB) foi muito bem na sessão de quarta-feira, ao sugerir que Defesa Civil e departamento de Arroio do Meio, façam vistorias embarcadas semanalmente no rio Taquari, para analisar a poluição e outras casualidades para alertar banhistas e pescadores de perigos e prudência. Além de treinamentos para emergências.

Por daiane