Pouso Novo Valoriza sua Gastronomia

Colunas

A gastronomia ofertada por comunidades do município durante seus eventos festivos ganha destaque a partir de agora com a realização do I Festival Gastronômico de Pouso Novo. A iniciativa coordenada pela Emater/RS-Ascar, prefeitura e Amturvales, tem como objetivo valorizar pratos especiais como porco recheado, massa e galeto, carne de porco na panela e aipim, peixe, frango recheado, café campeiro e carreteiro no tacho, que são oferecidos nas tradicionais festas comunitárias na cidade e interior. O evento surgiu através da sugestão da turismóloga da Amturvales, Angélica Diefenthäler que logo recebeu o apoio das comunidades. De acordo com a profissional, o município realiza diversas festas, sendo que a gastronomia ofertada é muito bem aceita e por isso transformamos isso num produto turístico, que junto com as belezas naturais, se tornam num excelente atrativo. Durante o lançamento foram servidos pratos típicos e anunciados os eventos que ocorrerão durante esse ano, um por mês, em cada comunidade. Também ocorreu palestra sobre turismo rural com o empreendedor de Garibaldi, Jorge Mariani. O primeiro evento do festival ocorrerá dia 19 de fevereiro na localidade de Arroio do Leite, que servirá carne de porco na panela de ferro com aipim. E assim, a cada mês em uma comunidade, a gastronomia típica de Pouso Novo estará em evidência. Um belo exemplo para outros municípios da região.

Por daiane