Pelé, a Majestade!

Greicy Weschenfelder

Costumo dizer que podemos ter ídolos, mas não idolatrar com fanatismo. Para mim, ídolos são referências em algum setor, área, mas não são seres de outro mundo ou pessoas perfeitas.

É bem interessante você ter alguém para se inspirar, acompanhar, torcer e identificar-se com as ideias e as qualidades que se ressaltam positivamente.

Há alguns dias nos deixou uma referência no futebol, incontestavelmente.: o Rei Pelé. Olha que para ter a alcunha de Rei no mundo todo, a trajetória foi mesmo ímpar. E, como foi de fato! Não o vi jogar, mas meu pai viu e se soma a todos, quando diz que não terá mais outro que jogará tanto quanto ele. Foi muito a frente do seu tempo. Seus passes, seus gols faziam pessoas de todos os times vibrarem. Era um líder, mas vestido de humildade. Fazia amigos por onde passava nos campos e tinha também uma marca de gols que chamou sempre a atenção do mundo todo.

Chama a atenção também, ao ler, escutar a sua biografia dentro dos campos, a paixão que nutria pelas camisas que vestia. Pois uma coisa é vestir a camiseta; outra coisa é sentir o peso da mesma e colocar paixão nela e nos pés! Rei Pelé fazia isso quando vestia a camiseta do Santos e da Seleção Brasileira. Hoje, talvez, não conseguimos imprimir tanta torcida e acreditar nos jogadores, pois não vemos o mesmo comprometimento e responsabilidade ao fazer parte da Seleção.

A história dele de superação através do futebol e seu gosto por este esporte chama a atenção de qualquer pessoa, e muito mais os que querem seguir os passos no futebol. Pele nos disse que futebol é amor, que podemos ter habilidade, mas que temos que treinar para isso e que há dias ruins também nesse meio, mas não dá para desistir. Entender que se trabalha em grupo e que é uma profissão que precisa ser exercida com muito afinco.

O seu enterro comprovou que o povo o amava e entendia com muito interesse sua trajetória no futebol. Agora, o que escrevi até aqui foi a trajetória de Pelé no futebol. Deixo isso bem claro, pois também sabemos, não somos hipócritas, de não concordar com condutas dele no campo pessoal, como o não reconhecimento de uma filha, o compadecimento também da filha em relação ao câncer, as suas traições, enfim; como também comecei o texto, ídolo não significa que seja uma pessoa perfeita. Ele, era longe de ser na vida pessoal. Referência e genialidade no futebol, sim, sempre! E não vejo, outros chegando perto do que ele foi nessa área. No mais, teve defeitos, teve controvérsias. Nada é perfeito!

Por daiane