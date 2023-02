PEDRA E VIDRAÇA

Colunas



Essas pouco mais de três semanas do novo governo estão cheias de emoções. Para nós, jornalistas, para os de governo e para os da oposição, para investidores, empregados e patrões. Tempos extremamente difíceis para o trabalho exitoso de cartomantes, jogadores de búzios, detentores de bolas de cristal e afi ns. Se “no Brasil, até o passado é imprevisível”, parece que estamos nas mãos do acaso, que vai armando a cada dia um quebra-cabeças em que seguimos animados pelo consolo de que “a esperança é a última que morre”. Tudo isso ainda sem o ingrediente mais barulhento da política, que vai ser jogado dentro do Legislativo, que reabre quando este mês terminar. Na Argentina, repetiu-se o susto da moeda conjunta, tentando ligar o peso de quase 100% de infl ação com o real de menos de 6%; e o BNDES vai ser de novo internacional – BIDES, talvez – vai ajudar com quase 4 bilhões um gasoduto para transportar gás de xisto, que é muito poluente, para o Brasil, que tem o seu gás do pré-sal; em Davos, foi o medo de termos 120 milhões de pedintes famintos e a sugestão de não se comprar nem um palito de fósforo dos empresários direitistas. Em Brasília, a surpresa de ter ao lado do Presidente um comandante do Exército de inteira confi ança numa sexta- -feira e no sábado já tê-lo destituído por falta de confi nça. E ainda temos a vergonha de Yanomâmis vítimas principalmente de desnutrição – 20 mil pessoas que ocupam num território igual ao de Pernambuco, habitado por 9 milhões. E quem aplica suas economias no mercado, ganha um susto adicional ao saber que a Americanas deu uma pedalada de 20 bilhões. É chavão, mas não é um país para amadores; o problema é que faltam profissionais. Isso sem falar nas consequências da catarse do dia 8, em que brasileiros destruíram seu próprio patrimônio, incluindo preciosidades históricas, artísticas e culturais. Agora a Justiça não quer saber se a pessoa vivia um sonho impossível com fuga da realidade, pois muitos ainda não entenderam o que está acontecendo. Nada de mal em haver ideias opostas; o problema é a radicalização, como se o oposto fosse sempre o mal. É o Deus e o diabo de religião transposto para a política. Não há debate racional possível. O país está dividido e não é de agora. Quem estava contra o governo nos últimos quatro anos agora é governo; é vidraça. Quem era vidraça, agora é pedra. Só que seria melhor manter a metáfora como uma imagem, e não sair apedrejando vidros do Supremo ou do Palácio do Planalto literalmente. Embora seja acaciano, oposição e situação são essenciais para o embate democrático. Nos últimos quatro anos os dois lados se queixaram do adversário. A tentação agora é dar o troco. Como oposição e como governo. Lula ontem na Argentina falou em “tentações autoritárias que até hoje desafi am nossa democracia”. Não nos deixeis cair em tentação, porque a carga de energia potencial anda beirando o limite.

Por daiane