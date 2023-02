O Lavrador e a Lâmpada

Carta Branca

Vou contar uma história muito conhecida nos países longínquos. A China, talvez. Ao que parece, teria acontecido por lá, há muitos e muitos anos.

***

Era uma vez um lavrador que vivia pobremente na magra terrinha que herdara dos pais. Trabalhava sem preguiça, fosse no rigor do verão, fosse no inverno gelado. Saía muito cedo e voltava no escuro.

Por mais que se esforçasse, no entanto, o resultado era escasso. As coisas não engrenavam. O que produzia mal cobria as despesas. Às vezes, o lavrador se enchia de revolta. No campo, sozinho, xingava em voz alta: o que mais poderia fazer? O que mais?

Um dia, cansado, o homem encostou-se na cerca para limpar o suor. Esticou as pernas arranhadas pela galharia. Foi aí que sentiu um cocuruto na altura do pé. Curvou-se para ver o que era.

Era uma lâmpada mágica.

Ao afastar a terra ao redor, esfregou com a mão. Esfregou. Uau! Um gênio apareceu na sua frente.

Não era possível! Um gênio bem ali na sua frente! O lavrador nem conseguia dizer nada. O gênio estava ali perto, quase ao alcance da mão e anunciou. O lavrador podia fazer um pedido. O que ele quisesse. O que fosse pedir, seria atendido. Mas só podia pedir uma coisa. Uma coisa somente.

Minha nossa!

O lavrador olhava de lado. Tonto. Branco como um papel, perto de ter um desmaio.

O que quisesse? O que quisesse?

Sim, uma coisa. Pensasse com calma. Sem pressa.

O lavrador pensou e pensou. Sonhos antigos. Desejos frustrados. Privações incontáveis. Um mundo de coisas relampejou na cabeça.

Por fim, resolveu.

Gaguejava para falar, mas falou. Sabe – disse o lavrador – o meu vizinho do lado de cima. O vizinho tem uma vaca e eu não tenho nenhuma. Ela dá muito leite. Eu queria…

O gênio esperava.

O pedido – disse o lavrador – o pedido… quero que a vaca caia morta agora mesmo.

***

Esta é uma história de inveja.

Não é por acaso que algumas histórias caem no gosto do povo e atravessam o tempo. Podem parecer brincadeira, mas têm potencial para abrir nossos olhos. Explicam os mais diversos contextos, seja na área política, seja na vida privada.

A inveja é um dos sete pecados capitais.

Segundo Balzac, a inveja é o pecado mais burro de todos. É o único que não traz nenhum tipo de proveito para o pecador.

Por daiane