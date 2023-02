O casamento que fez história

Greicy Weschenfelder

Já vou logo avisando que vai faltar espaço na minha coluna e que você não pode perder essa história. Esse casamento foi incrível mesmo. O encontro foi no Recanto dos Amigos, em Travesseiro. O relógio apontava para o horário combinado e o casal, com largos sorrisos no rosto me aguardava para contar como foi essa história que descobri por convidados em comum. E vou dizer, é emocionante. Deise Regina Hendges e Vianei Ismael Kremer surpreendam do começo ao fi m para selar seu relacionamento de anos. Ela, professora e ele, funcionário público conheceram-se no Reveillon de 2009, em Torres. Pularam as famosas ondinhas e trocaram juras de amor. Iniciaram o namoro, mas tinham para si que não casariam. Só que prestou concursos públicos e prometeu que, se caso, passasse, ela casaria. E teve que cumprir a promessa pois passou em dois dos certames que tanto almejava. Na história deles tudo é permeado com sentido e signifi cado. A criatividade afl ora de uma forma impressionante. O convite de casamento em forma de reportagem de jornal, já diz logo de cara que não se trata de fake news e que os noivos casariam e seria O CASAMENTO. Os padrinhos toparam todas as ideias diferentes. Vou contar então a ‘ cereja do bolo dos noivos’. Viaje comigo nessa história. O dia do casamento chegou. Foi dia 21 de janeiro, no Esporte Clube Travesseirense, para 500 convidados. Tudo saiu melhor que o planejado. Mesas compridas, com uma ótima comida. Simples e comunitário como queriam. E onde está o diferente e ousado? Pois bem, todos os convidados estavam de fantasia. Imaginem que cena colorida, cheia de alegria que não foi isso… Os padrinhos inclusive foram submetidos a uma votação Qr code para o fi gurino mais criativo. Os noivos fi zeram 5 trocas de fantasia e todos com show à parte. Tudo tinha um porquê. Me contaram os noivos e- isso os deixou emocionados- que, quando davam sinais de fazer um teatro e trocar de fi gurino, os convidados evitavam até ir ao banheiro. Os inúmeros vídeos, os depoimentos, atestam que os convidados entraram no clima. A entrada dos padrinhos, dos pais, dos noivos também foi na mesma energia do diferente, do ousado, do ‘sair da caixinha’. Até os fotógrafos e os que fi lmaram estavam no clima. As crianças tinham diversão com brinquedos à disposição e a alegria era uma tônica. Inevitavelmente, vêm à nossa mente, perguntar de onde essa ideia de fazer um casamento à fantasia? E de pronto, eles respondem com entusiasmado bonito de ver e de ouvir:… “queríamos que o casamento não evidenciasse só a nós e, sim, desse importância aos convidados que são tudo para nós”. Queriam fugir do protocolo e dar sentido a todos os detalhes. Deixam como recado que as pessoas sejam tão felizes quanto eles estão após a festa, e que isso se deu pela coragem que tiveram de ser eles mesmos, em imprimir o seu jeito em absolutamente tudo da festa. Descascaram aipim, planejaram há meses, imprimiram sua veia teatral nos detalhes, enfi m, tiveram coragem e querem encorajar outros a fazerem o mesmo. Acredite nos seus sonhos e faça a festa do seu casamento uma festa dos sonhos. Ah, como eu queria ter estado nesse casamento (risos) Gente, eu só tenho a agradecer aos meus mais novos amigos. Que sejam felizes! Valeu Deise e Vianei!

Por daiane