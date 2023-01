Languiru apresenta projeto de transformação da Cooperativa em reunião-almoço

O Alto Taquari

Presidente da Languiru, Dirceu Bayer, apresenta projeto de transformação da Cooperativa em reunião-almoço

No dia 18 de janeiro associados, imprensa, instituições financeiras, prefeitos e secretários municipais, lideranças, cooperativas coirmãs, entidades associativas e ligadas ao agronegócio participaram de reunião-almoço com o presidente da Languiru, Dirceu Bayer. Em pauta, a apresentação

do programa de reestruturação da Cooperativa e sua projeção de

resultados.

O evento ocorreu no pavilhão Social da Associação dos Funcionários, em Teutônia, e reuniu mais de 500 pessoas. O tema também já havia sido pauta de reunião exclusiva para o quadro

social, realizada em dezembro.

“NOVA LANGUIRU E SUA

TRANSFORMAÇÃO”



Bayer detalhou o projeto “Nova Languiru e sua transformação”, com ações desenvolvidas

e planejadas no enfrentamento ao cenário econômico de difi culdades, especialmente no

segmento da proteína animal. “Mesmo com todas as adversidades, estamos preparados para enfrentar qualquer tipo de difi culdade futura. Com planejamento, tomamos decisões estratégicas,

apresentando os resultados projetados com essas,ações. Procuramos

reduzir o atual impacto negativo, principalmente das carnes de

aves e de suínos, enfatizando, nesse momento, o segmento de grãos e

de carne bovina, além do leite, varejo e outros

setores que não dependem das carnes”, avaliou o presidente. Se em

2022 os segmentos aves e suínos representavam

cerca de 43% do faturamento da Cooperativa,

este ano o percentual de participação deve

ser de 35%, redução essa que deverá ser suplantada por outros segmentos.

A maior crise da história no segmento das carnes, o alto custo

das commodities e a perda do poder de compra do consumidor

foram o centro da explanação, com Bayer demonstrando otimismo na superação dos desafi os.

“Olhamos para frente com confi ança. A crise das carnes não é

uma particularidade da Languiru, outras empresas do setor também passam por dificuldades,

mas nós tivemos a coragem de expor a situação. Na Cooperativa, apesar da nossa diversidade de

negócios, o impacto da produção de aves e suínos é muito grande. Investimos ao longo do

ano com o intuito de ampliar o mix de produtos de valor

agregado, o que também nos possibilita acessar novos mercados internacionais. Ao mesmo

tempo, o investimento na área portuária de Estrela é um grande

passo para o ingresso da Languiru no segmento de grãos, que

tem tido excelentes resultados nos últimos anos”, enumerou.

Por daiane