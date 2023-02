Detonação das rochas na BR-386 na região de Lajeado será nos dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro

O Alto Taquari

A CCR Viasul divulgou o calendário de detonação das rochas na BR-386 na região de Lajeado. De acordo com a Concessionária, o trabalho será realizado nos dias 31 de janeiro, 1° e 2 de fevereiro entre os quilômetros 336 e 341. Durante o serviço, que começa às 14h, o trânsito estará totalmente bloqueado.

A detonação das rochas na rodovia ocorre em função das obras de duplicação que abrangem o Vale do Taquari e outras regiões como o Alto da Serra do Botucaraí. A CCR Viasul orienta os motoristas a planejarem a viagem para evitar transtornos. Após o trabalho, as equipes da concessionária organizam a limpeza e liberação do tráfego de veículos.

OBRAS NA BR-386

Além da detonação das rochas na BR-386, a CCR Viasul também divulgou as obras que serão realizadas. No Vale do Taquari, ocorrem nos municípios de Marques de Souza, Lajeado, Estrela e Fazenda Vilanova. Ocorrerão obras de duplicação, alargamento de pontes, supressão vegetal, terraplanagem, implantação de passarela, drenagem e pavimentação.

Texto: Carolina Schmidt/Jornal O Alto Taquari

Foto: CCR Viasul/Reprodução

Por daiane