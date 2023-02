DESCASADO TATUÍRA PROCURA

Trilhos Urbanos

No ano passado, um vizinho recém divorciado, entrou no verão com aquele pique de macho seminovo solteiro. Começou com festa no Litoral Norte gaúcho. Em Cidreira conheceu a filha de um ex-chefe, que o acompanhou em uma noitada de muita cerveja. Era aniversário de um tio (tios e tias não faltam em Cidreira). Não rolou nada. Aliás, “ficaram” e ele entendeu o real significado deste pré-namoro: beijinhos e abraços, sem grandes avanços. Nada conseguiu também entre o sábado e o domingo e na segunda-feira, tomava o rumo de Capão da Canoa e Atlântida. Descasado em férias ignora a comida ruim, as filas no supermercado, ou rodovias estreitas das nossas cidades litorâneas. Só precisa de bebida gelada e é claro, parceiras disponíveis.

Assim, em Atlântida, conheceu uma psicóloga – ou melhor – foi reconhecido por ela que o via com frequência na clínica onde trabalhava (ele e a mulher haviam tentado terapia de casais, antes dela encontrar a cura com um engenheiro civil). Foi divertido. mas talvez por cacoete profissional, insistia em analisar cada movimento seu, fiscalizar maternalmente, se bebia em excesso ou o que vestia e como se comunicava. Pior, o beijo sem graça o fez sentir-se um Édipo mal-resolvido e assim, tomou o caminho de Atlântida. Lá conheceu a maquiadora e proprietária de uma estética em Canoas. Mulher madura e bonita, o convidou para um espumante ao final da tarde.

Tudo corria bem se não fosse descobrir, na pior hora, que ela era casada e o marido chegava. Escapou, porque o sujeito ligara antes. O que confirma a teoria de que um aviso singelo evita terríveis constrangimentos! Passado o susto, tentou Florianópolis, mas desistiu quando uma simpática argentina, também casada, insistiu que dividissem uma caipirinha. Não estava pronto para uma dança a la Gardel. Ainda experimentou Garopaba. Na casa alugada por amigos, divertiu-se muito. Cozinhou para todos, fez a alegria gourmet da turma mas, é claro, não atingiu seu objetivo de um rápido namoro de verão.

Assim, ficou meio tatuíra, com a pinta de quem vai se enterrar na areia da depressão. Acabou por retornar às praias gaúchas, onde ao menos, poderia conversar com amigos e amigas próximas. O tio – aquele de Cidreira – perguntou se ele não queria acompanhá-lo em uma pescaria. Aceitou, por falta de coisa melhor e também, para economizar. Gastara muito no litoral catarinense. E foi assim que reencontrou aquela primeira paquera e… bom, fica para um próximo capítulo.

Por daiane