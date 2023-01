Deputado Sidnei busca apoio de secretários e do governador￼

Política

O mês de janeiro está sendo marcado pela estreia do suplente Sidnei Eckert (MDB) na Assembleia Legislativa do RS. Dentre as agendas o arroio-meense esteve já esteve reunido com quatro secretários de Estado e o governador em Exercício Gabriel Souza (Capa).

Na quarta-feira esteve reunido com Secretário de Assistência Social, Betinho Fantinel que foi reeleito Deputado Estadual, mas assumiu a tarefa de criar Centros de Juventude nos 23 municípios gaúchos mais violentos, que representam 70% dos índices de violência no Estado para qualificar os jovens para o mercado de trabalho e desenvolvimento do ser humano. Também avaliou que os municípios devem ficar atentos para o edital que terá recursos do Fundo Estadual do Idoso, e trouxe informações que o RS tem aproximadamente 3 milhões de pessoas que vivem em INsegurança alimentar, pessoas que recebem menos de 500 reais por mês, tem muita dificuldade de fazer às três refeições por dia, o enfrentamento à pobreza é uma prioridade da Secretaria. Eckert relatou que na região há falta de mão obra em todos os municípios. “Pecisamos de pessoas qualificadas e outras com vontade de trabalhar para ganhar o salário no final do mês, pagar às suas contas com o trabalho, tendo o sentimento é de orgulho e dignidade”.

SELO DE LEITE PREMMIUM – Na segunda-feira, Eckert esteve reunido com a Secretária Inovação, Ciência e Tecnologia Simone Stulp, que é natural de Encantado. Lá conheceu projetos para os próximos quatros anos do governo e especialmente, do eixo 7 – promover a inovação na educação, é necessário mudar a realidade da educação no Estado; eixo 8 – fomentar cidades digitais e empreendedoras, transformar as cidades em ecossistemas de empreendedorismo e inovação.

Na conversa Sidnei destacou a importância da retomada da criação de um selo de qualidade no leite do Vale do Taquari a exemplo do Selo Premium para o Azeite de Oliva Gaúcho, assunto que esteve em pauta em 2010. O deputado qualificou a experiência e capacidade de articulação da Secretária Simone nesse mundo das novas tecnologias, e avalia que o Estado deve avançar ainda mais e continuar como líder em inovação no país.

AGRICULTURA FORTE – Junto ao Secretário da Agricultura do Estado, Giovani Feltes, Eckert reforçou que o Vale do Taquari é um exemplo de desenvolvimento econômico e o protagonismo da agricultura. “Uma nova estiagem está trazendo enormes prejuízos e a consequência é o aumento dos preços na mesa do consumidor. O Secretário Giovani e equipe estão empenhados em um arrojado projeto de irrigação e em um segundo momento buscar os recursos para viabilizar a execução desse projeto. Lembrei o Secretário das cooperativas, Dália e Languiru, e que agricultura familiar é importante para economia. Cobrei urgência para perfuração de poços e a possibilidade de convênios para agilizar a execução. Além da distribuição de cisternas e execução de novos açudes ou reservatórios de água precisam ser intensificados, com a finalidade de que em uma próxima seca, a falta de chuva represente prejuízos menores. Desejei sucesso ao secretário Feltes e que retribuiu dizendo que às portas estarão abertas para o Vale do Taquari”.

Eckert também visitou o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitanode Estado, Rafael Mallmam, que desenvolve o Programa RS Pavimenta em 409 municípios do RS. “Comentei a importância dessas obras para os cidadãos e que os municípios aguardam o Pavimenta Dois, e que a Secretaria trabalhe com muito empenho para conseguir ainda mais recursos financeiros para ampliação do programa”.

Eckert está a disposição de todos os partidos políticos para agendar reuniões com os Secretários de Estado e encaminhar demandas da região e convida à todos para visitar o Gabinete que até o 31 de Janeiro.

Por daiane