Delegação do Vale do Taquari representa estado no Congresso do Centenário da FIEPS

Entre os dias 21 e 25 de janeiro ocorre o congresso que comemora o centenário da Federação Internacional de Educação Física e Esportiva (FIEPS), em Foz do Iguaçu, no Paraná. Esse também será o 38º Congresso Internacional de Educação Física e 20º Congresso Científico Internacional da FIEPS.

O professor Cristiano Silva, bacharel em educação física e pós-graduando em gerontologia, que atua nos projetos de dança Saúde 60+ e Saúde Ritmos, promovidos pela Secretaria de Saúde de Arroio do Meio, através do Centro de Referência de Assistência Social, irá ministrar o workshop “Dança para públicos especiais”, neste dia 22, durante o congresso.

Junto do professor, irá uma delegação com cerca de 70 idosos do Vale do Taquari para participar dos quatro dias de congresso. Dentre esses, aproximadamente, 30 são de Arroio do Meio. A caravana sai nesta sexta-feira, dia 20, às 20h e será a representante do Rio Grande do Sul no maior congresso de educação física da América Latina.

Cristiano, além de ministrar o workshop, irá publicar um artigo científico de um estudo realizado com mais de 200 idosos de sete municípios do Vale do Taquari (Arroio do Meio, Capitão, Vespasiano Corrêa, Encantado, Relvado, Putinga e Pouso Novo), com o tema “Exercício Físico e Alimentação Saudável em Idosos: Estudo de Caso”. O professor Cristiano atua nos sete municípios citados anteriormente, realizando projetos de dança e que estimulam o exercício físico, atendendo cerca de 1.500 idosos.

