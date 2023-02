Comunidade celebra Dia de Nossa Senhora dos Navegantes

O Alto Taquari

No dia 2 de fevereiro é celebrado o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Historicamente, a santa é considerada a protetora de todas embarcações que navegam pelos lagos, rios e mares. Em Arroio do Meio, a data é comemorada há 111 anos pela comunidade do bairro Navegantes.

Na quarta-feira, dia 1, inicia o tríduo de orações na igreja da comunidade. O tema deste ano é “Maria, exemplo de fraternidade”. Na primeira noite, haverá a bênção da água e do perdão (todos podem trazer uma vasilha). Na segunda noite, quinta-feira, dia 2, o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, haverá a bênção de velas. Na terceira noite de orações, sexta-feira, dia 3, o Dia de São Brás, haverá a bênção da saúde e da garganta. No sábado, dia 04, a igreja estará aberta para visitação. A programação continua no domingo, dia 05, às 9h, com a tradicional procissão até o rio Taquari. Os fiéis carregam a santa pelas ruas do município. A caminhada inicia em frente à igreja, segue pela rua Visconde do Rio Branco, até chegar na oficina do Gerson, dobra até a rua Doutor João Carlos Machado, seguindo até a rua Campos Sales, descendo para rio. No rio Taquari será feito o passeio de barco com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Os fiéis levam a santa sobre as águas. Um barquinho será confeccionado por voluntários da comunidade, utilizando materiais como papelão e palitos de picolé. Os devotos podem escrever em um papel suas preces, intenções, pedidos e agradecimentos e deixar na igreja, durante a semana, para depois serem colocadas no barquinho, que será solto no rio. Por volta das 10h, a procissão retorna até o salão comunitário onde será realizada a missa festiva para a Nossa Senhora dos Navegantes e se dará início aos festejos populares. Ao meio- -dia será servido almoço pelo valor R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças. O cardápio tem carne de rês, porco e frango, massa, carreteiro e saladas diversas. Os cartões podem ser adquiridos antecipadamente, pelos telefones: (51) 996070209 (Lourdes) ou (51) 981050005 (Gunter). No dia também haverá cartões disponíveis e venda de Tudo Premiado e números para sorteio da torta. A reunião dançante começa às 14h, com animação da banda Werner & Cia. Às 16h será realizado o sorteio da rifa da Ação Entre Amigos, com o 1º prêmio sendo o valor de R$ 1 mil. Após o sorteio, o baile continua até às 18h. Lourdes Zanatta Both, tesoureira da Comunidade Católica de Nossa Senhora dos Navegantes, espera um bom público para o domingo e convida a toda comunidade arroio-meense a celebrar essa data especial.

Por daiane