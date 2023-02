BASTIDORES DIVERGENTES

Resenha do Solano

Os bastidores do slogan “juntos somos mais fortes” têm narrativas divergentes. Enquanto alguns emedebistas ‘sustentam’ a união de todos os partidos, como no Piratini e Brasília, progressistas descartam a possibilidade. Até afi rmaram que os 20 dias do deputado suplente na AL/RS só serviram para politicagem e não realizações. “Lutamos por doze anos para tirar essa conjuntura da prefeitura. Temos candidato à reeleição para prefeito e a vice. O MDB teria espaço apenas para compor coligação, o que difi cilmente será aceito pela sigla que tem seis cadeiras no Legislativo”, analisou o vereador José Elton Lorscheiter (PP), o Pantera, que já presidiu a sigla. Pantera também comentou ausência do ex-prefeito Klaus Werner Schnack (MDB) na festa do MDB no dia 15 para valorizar o ‘feito’ do partido ter deputado. “Schnack deu toda sustentação a Sidnei Eckert em seus governos e campanhas ao Executivo e AL/RS. Foi melhor gestor que Eckert, que só sabe fazer politicagem e não foi recíproco com Schnack na campanha de 2020”, analisou. O presidente do PDT, Cristian San’Anna Perin, reiterou que o diretório está unido em âmbito municipal e que a saída de Darci Hergessel da secretaria de Obras, foi uma escolha pessoal. Hergessel esteve em Esteio, acompanhando comitiva que recebeu pá-carregadeira

UMA NAÇÃO QUE SABE PERDOAR E AJUDAR VIZINHOS MAIS POBRES COM O DINHEIRO DE QUEM TRABALHA – Nos mais diversos segmentos, gostamos de dividir períodos em eras. Por exemplo, a era babilônica, grega e romana. Também vale diferentes épocas no Brasil e nos municípios. No esporte, muitos gostam de cornetear rivais em relação a diferença de mundial de clubes e torneio intercontinental. Nesse quesito o próprio penta é questionável. Desde o advento do torneio Copa do Mundo, em 1930, foram usadas duas versões de troféus: a Taça Jules Rimet, de 1930 a 1970, e o Troféu da Copa do Mundo, de 1974 até a atualidade. Lembrando que até 1978 somente 16 seleções participavam do torneio e um pouco antes disso havia difi culdades de preencher as vagas, devida há uma série de difi culdades logísticas, econômicas, crises e até guerras. Mesmo com 94,8% de infl ação, a Argentina tem três Copa do Mundo ‘Troféu Fifa’ e os argentinos lotam as praias brasileiras. Imagina quando a América do Sul tiver a moeda única anunciada pelos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Alberto Fernández nessa semana. Também tem gente que afi rmou que nas últimas semanas teve mais capitanenses em Capão da Canoa do que em Capitão. O fato do Sete de Setembro ter vencido a fi nal do Campeonato Regional de Futebol Amador e não ter levantado a taça Aslivata, é encarado como uma questão de honra. Já o jogador Daniel Alves, encerra a carreira como vilão. No entanto, foi vítima de uma cultura de massa que incentiva estilos de vida de fácil ascensão econômica e social e a banalização sexual. São mais inclusivos e ‘interessantes’, sob a perspectiva de que o mundo é grande e a vida é curta. Politicamente, pode ser que daqui a alguns séculos, o Brasil seja lembrado como única nação do perdão eterno. Saber perdoar é para poucos. Esse direcionamento dos veículos de comunicação de massa, para ópio, pão e circo, integra um guarda-chuva maior de parcerias que sempre existiu. Não é tão ruim para quem pode ‘brincar’ em mais gangorras. Dizem que o segredo é ter prudência e não colocar todo peso e esforço só de um lado de uma gangorra. Afi nal os descontentes tem a oportunidade de largar tudo, concorrer a deputado para fazer melhor. Ou mudar para Austrália que tem 700 profi ssões diferentes para brasileiros e o salário mínimo equivale a R$ 10 mil.

ESTRATÉGIAS MAIS CRIATIVAS – Historicamente os políticos usam ‘defeitos’ da sociedade para desqualifi car adversários. A Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam), sempre teve períodos conturbados. Não há como responsabilizar prefeitos se a instituição não é pública, apesar do apelo fi lantrópico e ‘uso’ político e institucional, numa linha muito tênue entre prestígio e críticas. Menores abandonados em situação de vulnerabilidade social demandam de um esforço muito sensível. O formato público envolvendo apenas municípios da comarca, sugerido pela promotora de justiça Dra. Carla Pereira Rêgo Flôres Soares, vai permitir um controle mais efi ciente da gestão, questões estatutárias e burocráticas, e proporcionar qualidade no atendimento, além de manter os menores mais próximos de suas famílias. Se olharmos para o passado, num momento as escolas de ensino fundamental também foram municipalizadas. Mesmo com a municipalização, na Educação, não só em Arroio do Meio, historicamente, também é feito política. Na visão de críticos e analistas, a oposição tem o dever de apontar críticas sim, quando o assunto valer a pena, mas deve apresentar sugestões.

Por daiane