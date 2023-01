Cotidiano

Arroio do Meio atrai leitoras de 30 à 50 anos à Biblioteca Pública; veja o motivo

Arroio do Meio atrai leitoras de 30 à 50 anos à Biblioteca Pública; veja o motivo

Época de férias e de levar livros ao litoral para apreciar uma leitura na beira da praia. E as mulheres de Arroio do Meio, ganham na corrida pelo hábito de ler.

Na Biblioteca Pública de Arroio do Meio, mulheres principalmente, na faixa etária de 30 a 50 anos apreciam os livros físicos. “Notamos a presença de aposentados e aposentadas utilizando consideravelmente os espaços da biblioteca”, salienta a atendente Sabrina Maciel.

Claro que os estudantes não ficam de fora. Os jovens frequentam o local para usar os computadores.

Agora nas férias, o público se diversifica, tendo uma maior presença de crianças, por exemplo.

A paixão das mulheres de Arroio do Meio por livros

As mulheres amam livros durante todo o ano.

O mundo feminino gosta de lazer, de viajar no universo das palavras e de sentir a emoção dos romances de autores renomados como Nicholas Spark. “Muitas pessoas, principalmente no período das suas férias, vêm à biblioteca em busca de livros para refugiar-se da correria do seu dia a dia. Afinal, os livros são como caminhos para outros mundos”, conta Sabrina que também embarca no universo da leitura.

As mulheres leem mais porque estão preocupadas em adquirir cultura e lazer diferenciado do masculino. Enquanto o homem prefere televisão e sair com os amigos, a mulher opta por histórias emocionáveis.

Não à toa, uma pesquisa universal mostrou que meninas entre seis anos e 14 anos leem mais que os meninos da mesma idade; sendo que 38% têm no cotidiano atividades culturais e artísticas como cursos de balé, teatro e pintura, contra 20% dos garotos.

Cada leitor que nasce na biblioteca, é um triunfo que se celebra dentro da cultura e da arte.

Biblioteca: um lugar de lazer

A Biblioteca Pública de Arroio do Meio está em um local estratégico, no centro da cidade, dentro do prédio da Secretaria de Educação.

O acervo atual é composto por cerca de 13 mil exemplares, incluindo periódicos, livros de diferentes gêneros e áreas e para todas as idades.

Ali há jornais, revistas, literatura americana, livros de autores brasileiros, livros de autoajuda e de espiritismo.

Nas férias, os livros infantis também tem saída. Sabrina nota uma maior presença de crianças em janeiro e fevereiro. A biblioteca é um lugar de lazer, de entretenimento e de devoção à cultura. Em Arroio do Meio, os leitores preferem autores como Nora Roberts, Nicholas Sparks, Zíbia Gasparetto e Julia Quinn, esta última é uma autora americana que deu origem à saga Bridgerton, super assistida na Netflix. Julia Quinn, quando veio ao Brasil, disse que as pessoas estão interessadas em “conto de fadas.”

Para fazer detox virtual, leia

Conforme a atendente, muitas pessoas, preocupadas em largar a dependência da tecnologia e as redes sociais, estão voltando ao hábito de fazer leituras diárias. Cresce o número de internautas que estão fazendo detox virtual. E quem ganha nesta corrida pelo bem-estar mental são as bibliotecas, recintos antigos que já foram muito glamourizados. “Com o propósito de desconectar-se do mundo virtual, muitas pessoas estão voltando a optar pelas leituras diárias, como maneira de buscar mudanças em seu hábitos”, salienta Sabrina.

Cinco livros para ler nas férias:

Ano Um – Nora Roberts

Homens Pretos (Não) Choram – Stefano Volp

Americanah – Chimamanda Ngozi Adichie

Uma Carta de Amor – Nicholas Sparks

Estação Carandiru – Dráuzio Varella

Por daiane