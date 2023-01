A mania de ter fé na vida

Em Outras Palavras

A internet está repleta de vídeos de autoajuda. Raramente paro a fim de assistir estas mensagens. O que me faz abrir uma exceção é o nome da pessoa que enviou o WhatsApp. Todas as pessoas têm inúmeros amigos, familiares e amigos – que todos os dias entopem o celular com conteúdos “nada a ver”. Voltando ao tema do “remetente” – termo que outrora revelava o autor das cartas escritas à mão entregues pelo carteiro – resolvi parar para assistir a um vídeo caseiro. Era um homem que relatava uma conversa que tivera com o pai, homem comum, com erros e acertos, mas dedicado ao trabalho e à família. Contou, voz pausada, que costumava sentar à mesa onde gravava o vídeo para tomar café com o velho pai. - Costumávamos sentar e bater papo para falar da vida, das agruras do ser humano e coisas do gênero – contou no início das imagens. Conversa vai, conversa vem, até o protagonista do filme, perguntar: - Pai, o senhor, que é uma pessoa experiente, poderia dar alguns conselhos importantes da vida? O homem suspirou, olhou para o vazio e afirmou: - Aconselho que ao longo da vida você se lembre de três coisas: 1) Não se canse de fazer o bem: 2) Nunca se afaste de Deus e, 3) Nunca se afaste da família e dos amigos.

Filhos são tesouros imensuráveis que me

fazem acordar às 6h para lutar pelo sustento

Refleti sobre os conselhos que tem a ver com a maneira como enxergo o mundo. A realidade pautada pelo egoísmo, consumismo e tecnologia massiva por vezes nos leva a desistir de fazer o bem. Vemos tantos falsários – de bens materiais e de sentimentos – prosperarem que dá vontade de mudar de comportamento. Sobre Deus, noto que os jovens cada vez mais tornam-se adeptos do ateísmo ou optam por serem agnósticos. Rezo todas as noites, agradeço pelos filhos, saúde, amigos e emprego. Afastar-se da família é tarefa impossível. Filhos são tesouros imensuráveis que me fazem acordar às 6h para lutar pelo sustento e bem-estar que compartilho com eles. Sobre amigos? São os anjos que Deus colocou pelo caminho terreno. Lendo, desta maneira ou vendo em algum vídeo, parecem coisas menores, detalhes que o cotidiano engole. Esquecemos do tanto que somos abençoados, mas a tendência de olhar, sempre, para quem tem mais nos torna míopes. Convém lembrar de quem tem menos. Daqueles carentes de tudo, de bens materiais, de amor, afeto e atenção. São desprovidos de tudo, mas que seguem adiante, graças a esta estranha mania de ter fé na vida.

Por daiane