Vida: escolhas, erros e acertos

O Alto Taquari

Dizer que a vida é um eterno aprendizado soa redundante, piegas, repetitivo. Mas depois de determinada idade – e lutando contra a pretensão de bancar o “sabe-tudo” – existe a tendência de achar que o tempo já ensinou o necessário para deitar “falação de boteco”. O tempo é o senhor da razão, mas com parcimônia.

É antiga a história da minha geração de que, quando jovens, queremos completar 18 anos cheios de ansiedade e pressa. Nesta época alimenta-se a ilusão de que conquistaremos a independência, seja qual for. Também iremos nos livrar do jugo familiar com seus olhares de censura.

Em 1978, quando atingi a tão esperada maioridade, meus sonhos consistiam em fazer carteira de motorista, comprar um carro (e gastar horrores para equipar o bólido), morar sozinho na cidade grande e “olhar filme de mulher pelada” sem precisar me esconder nas sobras do mezanino do Cine Real.

Nesta época também achava que qualquer pessoa com 30 anos era “um velho” que adora dar lição de moral, sem respeitar meus sonhos de adolescente. Com o passar do tempo aprendi com as rasteiras da vida a acreditar menos nas pessoas. Melhor seria dizer que descobri em quem podia confiar. É o caso de qualidade ao invés de quantidade.

Mudanças não renderam apenas elogios dos

amigos que por vezes são duros no julgamento

“A vida é feita de escolhas e o futuro depende delas”. É uma frase que uso de maneira debochada quando alguém não faz o que quero. Apesar da ironia, é bem isso que nossa trajetória terrena representa: um conjunto infindável de opções com consequências que às vezes não sabemos avaliar.

Chegar aos 62 anos requer esforço para não ser escravo do pensamento tipo “se eu tivesse feito diferente…” É tendência natural, mas resulta em tortura. O ano de 2022 tem sido pródigo em guinadas. Resolvi enfrentar vários fantasmas que me atormentavam há décadas.

Foram decisões dolorosas, cujo acerto é por vezes questionável, mas que resultaram em qualidade de vida, paz, sossego e novas perspectivas para outras mudanças para o novo ano que chega. Alterações não renderam apenas elogios dos amigos.

“Tu tá lôco? Mudar de forma tão radical nesta idade é suicídio! Tens certeza que não estás caduco?”, foi o mínimo que ouvi de parceiros dolorosamente sinceros. Vida que segue. Novidades se acumularam através de rotinas saudáveis, física e emocionalmente. O que vem por aí? Vai saber!

Por daiane